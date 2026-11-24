मनेन्द्रगढ़ में ट्रक-बाइक की भीषण भिड़ंत: दो युवाओं की मौत, 18 वर्षीय युवती गंभीर; अंबिकापुर रेफर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर Published by: अंबिकापुर ब्यूरो Updated Tue, 24 Nov 2026 05:18 PM IST
सार
इमली गोलाई के पास बाइक और ट्रक की जोरदार टक्कर में 24 वर्षीय भवन सिंह और 18 वर्षीय भूमिका की मौत हो गई। हादसे में 18 वर्षीय प्रमिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया।
विज्ञापन
विस्तार
छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के मनेन्द्रगढ़ में इमली गोलाई के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो लोगों की जान चली गई। इस दुर्घटना में एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। बाइक और ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर में तीनों लोग इसकी चपेट में आ गए थे। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बाइक पर सवार एक परिवार इलाज कराने के बाद अपने घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान इमली गोलाई के पास उनकी बाइक की एक ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार 24 वर्षीय भवन सिंह और 18 वर्षीय भूमिका की मौत हो गई। वहीं 18 वर्षीय प्रमिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद घायल युवती और मृतकों को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने भवन सिंह और भूमिका को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल प्रमिला की सांसें चल रही थीं। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर कर दिया गया।
जनप्रतिनिधियों का अस्पताल दौरा
घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक गुलाब कमरो अस्पताल पहुंचे। उनके साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजकुमार भी अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने हादसे की पूरी जानकारी ली। दोनों जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।
विज्ञापन
हादसे के कारणों की पड़ताल
इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में गहरा शोक का माहौल है। परिवार के सदस्य इस घटना से सदमे में हैं। फिलहाल हादसे के कारणों को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आना अभी बाकी है।
विज्ञापन
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बाइक पर सवार एक परिवार इलाज कराने के बाद अपने घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान इमली गोलाई के पास उनकी बाइक की एक ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार 24 वर्षीय भवन सिंह और 18 वर्षीय भूमिका की मौत हो गई। वहीं 18 वर्षीय प्रमिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद घायल युवती और मृतकों को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने भवन सिंह और भूमिका को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल प्रमिला की सांसें चल रही थीं। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर कर दिया गया।
विज्ञापन
जनप्रतिनिधियों का अस्पताल दौरा
घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक गुलाब कमरो अस्पताल पहुंचे। उनके साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजकुमार भी अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने हादसे की पूरी जानकारी ली। दोनों जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।
विज्ञापन
हादसे के कारणों की पड़ताल
इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में गहरा शोक का माहौल है। परिवार के सदस्य इस घटना से सदमे में हैं। फिलहाल हादसे के कारणों को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आना अभी बाकी है।