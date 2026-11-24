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प्राप्त जानकारी के अनुसार, बाइक पर सवार एक परिवार इलाज कराने के बाद अपने घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान इमली गोलाई के पास उनकी बाइक की एक ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार 24 वर्षीय भवन सिंह और 18 वर्षीय भूमिका की मौत हो गई। वहीं 18 वर्षीय प्रमिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद घायल युवती और मृतकों को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने भवन सिंह और भूमिका को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल प्रमिला की सांसें चल रही थीं। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर कर दिया गया।घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक गुलाब कमरो अस्पताल पहुंचे। उनके साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजकुमार भी अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने हादसे की पूरी जानकारी ली। दोनों जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में गहरा शोक का माहौल है। परिवार के सदस्य इस घटना से सदमे में हैं। फिलहाल हादसे के कारणों को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आना अभी बाकी है।