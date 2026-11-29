विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्वदीपक त्रिपाठी ने बलरामपुर नगर की वारदात को गंभीरता से लिया। अधिकारियों ने थाना प्रभारी को अज्ञात आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। इसके बाद पुलिस टीम ने क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम शुरू किया। पुलिस ने अपना मुखबिर तंत्र भी सक्रिय किया जिससे सफलता मिली।जांच के दौरान 27 नवंबर को मुखबिर से विशेष सूचना मिली। पुलिस ने नया बस स्टैंड के पीछे जुड़नीय पारा निवासी बाईस वर्षीय विक्की राम को हिरासत में लिया। वह शंकर राम का पुत्र है। पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ में उसने अपने साथी शुभम गुप्ता के साथ मिलकर चोरी की बात स्वीकार की।विक्की राम की निशानदेही पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 24 नवंबर की घटना के संबंध में तलाशी ली। इंडेन गैस गोदाम के पास स्थित रामलगन राम का मकान सूना था। उसी मकान से चोरी की गई नकदी में से 9,100 रुपये बरामद किए गए। विक्की ने बताया कि शेष गहने और नकदी साथी शुभम के पास है। इसके बाद पुलिस ने विक्की को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।पुलिस ने मामले की आगे की विवेचना शुरू की। वार्ड क्रमांक 06 निवासी बाईस वर्षीय शुभम गुप्ता अपने घर से फरार चल रहा था। वह अजय गुप्ता का पुत्र है। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे भी हिरासत में लिया। गहन पूछताछ में शुभम ने चारों वारदात में शामिल होने की बात कबूल की। आरोपियों ने 24 नवंबर को रामलगन राम और रंजिता राय के घर चोरी की थी। उन्होंने 22 सितंबर को गणेश विसर्जन के दौरान सतेंद्र गुप्ता के घर को निशाना बनाया था। उन्होंने 9 नवंबर को श्री राम चौक स्थित एक चाय दुकान से भी नकदी चुराई थी। चोरी के पैसों से आरोपियों ने दो मोबाइल फोन खरीदे थे। पुलिस ने शुभम गुप्ता के घर से सोने-चांदी के जेवरात और दोनों मोबाइल फोन जब्त किए। पुलिस ने उसके पास से 20,900 रुपये नकद भी बरामद किए।पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने रविवार को आरोपी शुभम गुप्ता को गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। शुभम को जिला जेल रामानुजगंज भेज दिया गया है। इस प्रकार पुलिस ने नगर की चोरियों का सफल खुलासा किया।