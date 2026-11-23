पुलिस ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर 26.92 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी तुषार भांजों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी को ओडिशा की कटक जेल से प्रोडक्शन वारंट पर सूरजपुर लेकर आई है। आरोपी ने खुद को दो बड़ी कंपनियों का सीएमडी बताकर लोगों को अधिक ब्याज और बेहतर रिटर्न देने का लालच देकर अपनी ठगी का शिकार बनाया था।

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पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी तुषार भांजों ने अपने साथियों के साथ मिलकर ठगी का यह पूरा जाल बिछाया था। आरोपी लोगों को लुभाने के लिए सोशल मीडिया और यूट्यूब पर आकर्षक विज्ञापन दिखाता था। इन विज्ञापनों के माध्यम से आरोपी और उसके साथी निवेशकों को कम समय में ज्यादा मुनाफा और बेहतर रिटर्न देने का दावा करते थे। सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे विज्ञापनों के झांसे में आकर कई लोगों ने आरोपी से संपर्क किया। इसके बाद आरोपी ने लोगों को योजनाबद्ध तरीके से अधिक से अधिक रकम निवेश करने के लिए प्रेरित किया।लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए आरोपी तुषार भांजों ने खुद को ट्रांसविजन ड्रीम मल्टीट्रेड लिमिटेड और हरित कृषि निधि लिमिटेड नामक दो कंपनियों का सीएमडी बताया था। इन दोनों कंपनियों से जुड़ा पद बताकर उसने आम नागरिकों को अपनी बातों में उलझाया। कई लोगों ने उसकी बातों पर भरोसा करते हुए अपनी कमाई उसके पास निवेश कर दी। आरोपी और उसके साथियों ने मिलकर कई लोगों से 26.92 लाख रुपये से अधिक की राशि ठग ली। बाद में जब निवेशकों को कोई रिटर्न नहीं मिला, तब उन्हें अपने साथ हुई ठगी का पता चला।धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद सूरजपुर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी तुषार भांजों आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के एक दूसरे मामले में पहले से ही ओडिशा की कटक जेल में बंद है। इस सूचना के मिलते ही सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने अदालत से आरोपी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट प्राप्त किया। पुलिस की टीम ओडिशा से आरोपी को गिरफ्तार कर सूरजपुर लेकर आई। पुलिस अब इस ठगी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और संबंधित कंपनियों की भूमिका की जांच कर रही है। साथ ही, आरोपी द्वारा ठगी गई रकम के उपयोग और शिकार बने अन्य पीड़ितों के संबंध में भी विस्तृत जांच की जा रही है।