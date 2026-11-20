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बैग से अफीम के साथ .315 बोर का कट्टा और कारतूस भी मिला था, अदालत ने 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगायामाई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी के पास पुलिस चेकिंग के दौरान 1.05 किलो अफीम, कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ पकड़े गए युवक को अदालत ने दोषी करार दिया है। मोहाली के बनूड़ निवासी सुखवीर सिंह को दो साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।अभियोजन पक्ष के अनुसार 3 दिसंबर 2020 को क्राइम ब्रांच की टीम पंजाब यूनिवर्सिटी की दीवार के साथ बने साइकिल ट्रैक पर पेट्रोलिंग कर रही थी। शाम करीब सवा चार बजे गेट नंबर-3 की तरफ से कंधे पर काला बैग लटकाए एक युवक आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह घबरा गया और अचानक मुड़कर धनास की तरफ जाने लगा। शक होने पर पुलिस टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया।बैग की तलाशी में मिली अफीम और हथियारतलाशी के दौरान बैग से पारदर्शी पॉलीथिन में लिपटी 1.05 किलो अफीम, .315 बोर का कट्टा और एक कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने सुखवीर सिंह को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। अदालत में अभियोजन पक्ष के सबूत और गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।