Chandigarh News: हमारी सरकार कैसी होपांच साल जनता के बीच रहे पार्षद, वादे नहीं काम चाहिए
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:21 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:21 AM IST
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नगर निगम चुनाव को लेकर शहरवासियों ने बताई प्राथमिकताएं, ईमानदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग
सड़क, पानी, सफाई, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं का हो समाधान
; पक्ष-विपक्ष मिलकर शहर के विकास को दें गति
माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। नगर निगम चुनाव की सरगर्मी के बीच शहरवासियों ने अपनी प्राथमिकताएं साफ कर दी हैं। लोगों को ऐसे पार्षद चाहिए जो केवल चुनाव के समय हाथ जोड़कर वोट न मांगें, बल्कि जीतने के बाद भी पांच साल तक उनके बीच रहें। जनता की अपेक्षा है कि पार्षद ईमानदार, जवाबदेह और विकास कार्यों में पारदर्शिता बरतने वाला हो। सड़क, पानी, सफाई, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी समस्याओं का समाधान उसकी प्राथमिकता हो। शहरवासी ऐसा नगर निगम हाउस भी चाहते हैं, जहां पक्ष और विपक्ष आपसी तालमेल से विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं।
वादे नहीं, काम चाहिए
पार्षद जनता की समस्याएं सुने और उनके समाधान की जिम्मेदारी भी निभाए। चुनाव जीतने के बाद गायब न हो, बल्कि हर सुख-दुख में लोगों के बीच रहे। सड़क, पानी, सफाई और स्ट्रीट लाइट की समस्याओं पर ठोस कार्रवाई करे। -अजय वीर, सेक्टर-9, चंडीगढ़
शहर के विकास को साथ लेकर चले
नगर निगम हाउस में पक्ष और विपक्ष का संतुलित तालमेल जरूरी है। विपक्ष केवल आलोचना न करे, बल्कि विकास कार्यों में सहयोग दे। जहां काम न हो, वहां आवाज भी उठाए। -अरमान, सेक्टर-17, चंडीगढ़
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ईमानदारी और विकास को प्राथमिकता
पार्षद प्रत्याशी ईमानदार, शिक्षित और जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। सड़क, पानी, सफाई, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज और पार्कों की व्यवस्था बेहतर करना उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। -रामेश्वर दास, वार्ड नंबर-4
जनता के बीच रहने वाला हो
पार्षद पांच साल तक लोगों के बीच रहे और बिना भेदभाव उनकी समस्याएं दूर करवाए। उसका व्यवहार अच्छा हो और विकास कार्यों में पारदर्शिता रखे। जनता को अपने कामों का हिसाब भी दे। -नंदकिशोर, वार्ड नंबर-4
दूरदर्शी सोच और सामाजिक जिम्मेदारी जरूरी
पार्षद अपने वार्ड की समस्याओं को परिवार की समस्या समझे। बच्चों के लिए बेहतर पार्क, युवाओं के लिए खेल सुविधाएं, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल और बुजुर्गों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की सोच रखे। -प्रखर, वार्ड नंबर-4
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सड़क, पानी, सफाई, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं का हो समाधान
माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। नगर निगम चुनाव की सरगर्मी के बीच शहरवासियों ने अपनी प्राथमिकताएं साफ कर दी हैं। लोगों को ऐसे पार्षद चाहिए जो केवल चुनाव के समय हाथ जोड़कर वोट न मांगें, बल्कि जीतने के बाद भी पांच साल तक उनके बीच रहें। जनता की अपेक्षा है कि पार्षद ईमानदार, जवाबदेह और विकास कार्यों में पारदर्शिता बरतने वाला हो। सड़क, पानी, सफाई, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी समस्याओं का समाधान उसकी प्राथमिकता हो। शहरवासी ऐसा नगर निगम हाउस भी चाहते हैं, जहां पक्ष और विपक्ष आपसी तालमेल से विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं।
वादे नहीं, काम चाहिए
पार्षद जनता की समस्याएं सुने और उनके समाधान की जिम्मेदारी भी निभाए। चुनाव जीतने के बाद गायब न हो, बल्कि हर सुख-दुख में लोगों के बीच रहे। सड़क, पानी, सफाई और स्ट्रीट लाइट की समस्याओं पर ठोस कार्रवाई करे। -अजय वीर, सेक्टर-9, चंडीगढ़
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शहर के विकास को साथ लेकर चले
नगर निगम हाउस में पक्ष और विपक्ष का संतुलित तालमेल जरूरी है। विपक्ष केवल आलोचना न करे, बल्कि विकास कार्यों में सहयोग दे। जहां काम न हो, वहां आवाज भी उठाए। -अरमान, सेक्टर-17, चंडीगढ़
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ईमानदारी और विकास को प्राथमिकता
पार्षद प्रत्याशी ईमानदार, शिक्षित और जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। सड़क, पानी, सफाई, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज और पार्कों की व्यवस्था बेहतर करना उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। -रामेश्वर दास, वार्ड नंबर-4
जनता के बीच रहने वाला हो
पार्षद पांच साल तक लोगों के बीच रहे और बिना भेदभाव उनकी समस्याएं दूर करवाए। उसका व्यवहार अच्छा हो और विकास कार्यों में पारदर्शिता रखे। जनता को अपने कामों का हिसाब भी दे। -नंदकिशोर, वार्ड नंबर-4
दूरदर्शी सोच और सामाजिक जिम्मेदारी जरूरी
पार्षद अपने वार्ड की समस्याओं को परिवार की समस्या समझे। बच्चों के लिए बेहतर पार्क, युवाओं के लिए खेल सुविधाएं, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल और बुजुर्गों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की सोच रखे। -प्रखर, वार्ड नंबर-4