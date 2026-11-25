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सड़क, पानी, सफाई, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं का हो समाधानपक्ष-विपक्ष मिलकर शहर के विकास को दें गतिमाई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। नगर निगम चुनाव की सरगर्मी के बीच शहरवासियों ने अपनी प्राथमिकताएं साफ कर दी हैं। लोगों को ऐसे पार्षद चाहिए जो केवल चुनाव के समय हाथ जोड़कर वोट न मांगें, बल्कि जीतने के बाद भी पांच साल तक उनके बीच रहें। जनता की अपेक्षा है कि पार्षद ईमानदार, जवाबदेह और विकास कार्यों में पारदर्शिता बरतने वाला हो। सड़क, पानी, सफाई, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी समस्याओं का समाधान उसकी प्राथमिकता हो। शहरवासी ऐसा नगर निगम हाउस भी चाहते हैं, जहां पक्ष और विपक्ष आपसी तालमेल से विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं।वादे नहीं, काम चाहिएपार्षद जनता की समस्याएं सुने और उनके समाधान की जिम्मेदारी भी निभाए। चुनाव जीतने के बाद गायब न हो, बल्कि हर सुख-दुख में लोगों के बीच रहे। सड़क, पानी, सफाई और स्ट्रीट लाइट की समस्याओं पर ठोस कार्रवाई करे। -अजय वीर, सेक्टर-9, चंडीगढ़शहर के विकास को साथ लेकर चलेनगर निगम हाउस में पक्ष और विपक्ष का संतुलित तालमेल जरूरी है। विपक्ष केवल आलोचना न करे, बल्कि विकास कार्यों में सहयोग दे। जहां काम न हो, वहां आवाज भी उठाए। -अरमान, सेक्टर-17, चंडीगढ़ईमानदारी और विकास को प्राथमिकतापार्षद प्रत्याशी ईमानदार, शिक्षित और जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। सड़क, पानी, सफाई, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज और पार्कों की व्यवस्था बेहतर करना उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। -रामेश्वर दास, वार्ड नंबर-4जनता के बीच रहने वाला होपार्षद पांच साल तक लोगों के बीच रहे और बिना भेदभाव उनकी समस्याएं दूर करवाए। उसका व्यवहार अच्छा हो और विकास कार्यों में पारदर्शिता रखे। जनता को अपने कामों का हिसाब भी दे। -नंदकिशोर, वार्ड नंबर-4दूरदर्शी सोच और सामाजिक जिम्मेदारी जरूरीपार्षद अपने वार्ड की समस्याओं को परिवार की समस्या समझे। बच्चों के लिए बेहतर पार्क, युवाओं के लिए खेल सुविधाएं, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल और बुजुर्गों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की सोच रखे। -प्रखर, वार्ड नंबर-4