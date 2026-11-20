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पंचकूला निवासी ने बेटी की शादी के लिए बुक किया था बैंक्वेट हॉल और 10 कमरेसंवाद न्यूज एजेंसीचंडीगढ़। कोरोना महामारी के दौरान शादी का कार्यक्रम रद्द होने पर होटल की ओर से पूरी बुकिंग राशि जब्त करना अनुचित है। बिना कोई सेवा दिए ग्राहक के छह लाख रुपये अपने पास नहीं रखे जा सकते। चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इस मामले में होटल ललित चंडीगढ़ को ग्राहक की पूरी बुकिंग राशि नौ प्रतिशत सालाना ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही मानसिक परेशानी और कानूनी खर्च के लिए 20 हजार रुपये अतिरिक्त देने को कहा है।मामला पंचकूला के सेक्टर-7 निवासी डॉ. यतीश कुमार बंसल की शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने बेटी की शादी के लिए राजीव गांधी आईटी पार्क स्थित होटल ललित में बैंक्वेट हॉल और 10 कमरे बुक किए थे। शादी 29 और 30 अप्रैल 2021 को होनी थी। इसके लिए होटल को छह लाख रुपये का भुगतान किया गया था।कोरोना महामारी और सामाजिक समारोहों पर लगी पाबंदियों के कारण उन्हें शादी रद्द करनी पड़ी। डॉ. बंसल ने 21 अप्रैल 2021 को होटल को इसकी सूचना दी और कई बार ईमेल भेजकर रकम वापस मांगी। होटल ने पैसे लौटाने के बजाय क्रेडिट नोट देने की पेशकश की, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। उनकी ओर से अधिवक्ता अनिरुद्ध गुप्ता ने पैरवी की।होटल ने कैंसिलेशन चार्ज का दिया हवालाहोटल ने आयोग में दलील दी कि पांच दिसंबर 2020 को हुए समझौते के अनुसार कार्यक्रम से 30 दिन के भीतर बुकिंग रद्द करने पर 100 प्रतिशत कैंसिलेशन चार्ज लागू था। बुकिंग शादी से महज 7 से 9 दिन पहले रद्द की गई। बैंक्वेट हॉल और कमरे भी ग्राहक के लिए आरक्षित रखे गए थे।आयोग ने कहा- वास्तविक नुकसान साबित नहीं कर पाया होटलआयोग ने होटल की दलील खारिज करते हुए कहा कि कोरोना महामारी असाधारण परिस्थिति थी और समारोहों पर पाबंदियों के कारण बुकिंग रद्द करना उचित था। होटल यह साबित नहीं कर पाया कि उसे वास्तव में कितना नुकसान हुआ और नुकसान कम करने के लिए क्या प्रयास किए गए। बिना सेवा दिए और वास्तविक नुकसान साबित किए पूरी रकम रखना अनुचित है। आयोग ने बुकिंग रद्द होने की तारीख से भुगतान होने तक छह लाख रुपये पर नौ प्रतिशत सालाना ब्याज और 20 हजार रुपये अतिरिक्त देने का आदेश दिया।