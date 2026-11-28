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चंडीगढ़। जमीन पर उतरकर जनता की सुविधा के लिए काम करने वाला पार्षद चाहिए। गद्दी के लिए पार्षद नहीं। केवल शिकायत सुनने वाला नहीं हल करने वाला हो। सर्व समाज का मददगार हो। गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं समझें। अपने वार्ड की जनता को अन्य वार्डों की अपेक्षा अधिक सुविधा दिलाने वाला और काम करने वाला हो। जानिए वार्ड नंबर-5 के वोटरों के जुबानी।पार्षद ऐसा हो जो वार्ड की नब्ज पहचानता होहमारे वार्ड में कौन-सी गली में बरसात के दिनों में पानी भरता है, कहां कूड़े की समस्या है और किस मोहल्ले में लोग लंबे समय से किसी सुविधा का इंतजार कर रहे हैं, यह पार्षद को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसे अपने वार्ड की जमीनी स्थिति का खुद पता होना चाहिए। - रामेश्वर दास, मनीमाजरापार्षद की पहचान उसके काम से होआज जरूरत ऐसे पार्षद की है जो अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाने की बजाय उनसे काम करवाने की क्षमता रखता हो। जनता को ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जिसकी प्रशासन में सुनवाई हो और जो वार्ड के जायज कामों को मंजूर करवाने के लिए लगातार प्रयास करे। आखिर जनता पार्षद इसलिए चुनती है ताकि उसकी आवाज नगर निगम तक मजबूती से पहुंचे।- शंकर, वार्ड नंबर-5 मनीमाजरासिर्फ चहेतों का नहीं, हर वर्ग को साथ लेकर चलेचुनाव जीतने के बाद अक्सर जनप्रतिनिधियों का व्यवहार बदल जाता है। वार्ड नंबर-5 में इस बार ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो सत्ता मिलने के बाद भी आम नागरिक भूलकर अपने चहेतों के बीच ही न रहे बल्कि चुनाव के बाद भी उसकी उपलब्धता बनी रहे। - दिनेश, वार्ड नंबर- 5 मनीमाजराभविष्य की सोच रखने वाला होवार्ड का विकास केवल टूटी सड़कों की मरम्मत तक सीमित नहीं होना चाहिए। बढ़ती आबादी, पार्किंग, जल निकासी, सार्वजनिक स्थानों और भविष्य की नागरिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बननी चाहिए। हमें ऐसा पार्षद चाहिए जो ऐसे फैसले ले जिनका फायदा आने वाले वर्षों में पूरे वार्ड को मिले।- अंकित, वार्ड नंबर-5 मनीमाजरा