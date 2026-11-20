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मुख्य सचिव होंगे अध्यक्ष, शिक्षा और श्रम विभाग के सचिव बनाए सदस्यनियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने तक करेगी काममाई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीसीपीसीआर) के नए चेयरपर्सन की नियुक्ति के लिए प्रशासन ने तीन सदस्यीय चयन समिति का पुनर्गठन किया है। मुख्य सचिव को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है जबकि शिक्षा सचिव और श्रम विभाग के सचिव सदस्य होंगे। समिति चेयरपर्सन के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने तक काम करेगी।सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में यह फैसला चंडीगढ़ कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट-2005 की धारा 18 के तहत लिया गया है। इसके साथ ही 20 जनवरी 2017 को जारी पुरानी अधिसूचना निरस्त कर दी गई है। समिति वर्तमान विशेष सचिव (महिला एवं बाल विकास) के कार्यकाल के दौरान भी प्रभावी रहेगी।बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारीआयोग बच्चों के अधिकारों की रक्षा, शोषण और उत्पीड़न के मामलों की निगरानी व बाल संरक्षण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए काम करता है। यह बच्चों के हितों से जुड़े मामलों में संबंधित विभागों को सुझाव भी देता है।