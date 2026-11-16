Chandigarh News: पटियाला के शाही दरबार की संगीत और नृत्य परंपरा ने गोल्फ क्लब में बिखेरी छटा

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संवाद न्यूज एजेंसीचंडीगढ़। गोल्फ क्लब चंडीगढ़ में पटियाला घराने की समृद्ध संगीत परंपरा और राजसी सांस्कृतिक विरासत जीवंत हो उठी। मंजरी चतुर्वेदी की परिकल्पना और निर्देशन में आयोजित ‘द पटियाला रॉयल दरबार’ में शास्त्रीय संगीत, नृत्य, राजसी परंपराओं, हस्तशिल्प और खानपान का अनूठा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों को भारत के पूर्ववर्ती राजदरबारों की कला और संगीत परंपराओं से रूबरू कराया गया।विश्वप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए कार्य कर रहीं मंजरी चतुर्वेदी ने पटियाला के ऐतिहासिक राजदरबार की शाही महफिल का माहौल मंच पर साकार किया। इसमें उन परंपराओं को दर्शाया गया, जो कभी राजाओं के संरक्षण में संगीत और नृत्य के माध्यम से विकसित हुई थीं।पटियाला घराने के प्रसिद्ध गायक उस्ताद जवाद अली खान ने अपनी गायकी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने घराने की विशिष्ट गायन शैली, भावपूर्ण प्रस्तुतियों और जटिल तानों से श्रोताओं की खूब वाहवाही बटोरी। वहीं, मंजरी चतुर्वेदी ने शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से शाही दरबारों की नृत्य परंपरा और राजसी नृत्यांगनाओं की कला को प्रस्तुत किया।बॉक्स | नई पीढ़ी तक विरासत पहुंचाना उद्देश्यमंजरी चतुर्वेदी ने कहा कि ‘द पटियाला रॉयल दरबार’ का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। प्रस्तुति में पटियाला दरबार में कभी गाई जाने वाली वास्तविक रचनाओं को शामिल करने का प्रयास किया गया। संगीत, नृत्य और इतिहास के माध्यम से दर्शकों को एक अलग सांस्कृतिक अनुभव देना इस पहल की खासियत है।