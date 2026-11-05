डेपुटेशन की ऐसी मार: स्वास्थ्य विभाग में 319 पद लैप्स, जीएमसीएच के डायरेक्टर और रजिस्ट्रार की कुर्सी भी खत्म

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जीएमसीएच-32 में डायरेक्टर-रजिस्ट्रार समेत 129 पद खत्मजीएमसीएच-32 में कुल 129 पद लैप्स हुए हैं। इनमें डायरेक्टर और रजिस्ट्रार जैसे अहम प्रशासनिक पदों के साथ फैकल्टी और प्रोफेसर स्तर के 34 पद शामिल हैं। इसके अलावा नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के 93 पद समाप्त हो चुके हैं। नियमित नियुक्तियां नहीं होने के कारण डेपुटेशन पर दूसरे राज्यों से आए डॉक्टरों को विभाग प्रमुख और स्टोर इंचार्ज जैसे महत्वपूर्ण प्रभार सौंपे जा रहे हैं। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, अस्पताल में महत्वपूर्ण कुर्सियों और प्रभारों पर काबिज होने के लिए लंबे समय से जोड़-तोड़ चलती रही है।जीएमएसएच-16 में नर्सिंग ऑफिसर के 59 पद खत्मजीएमएसएच-16 में भी नियमित भर्ती नहीं होने का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। यहां कुल 190 पद लैप्स हो चुके हैं। इनमें नर्सिंग ऑफिसर के 59 और डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ व मंत्रालयिक वर्ग के 131 पद शामिल हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि चहेतों को डेपुटेशन पर लाने के चक्कर में नियमित भर्ती की फाइलें वर्षों तक लंबित रखी गईं। इसका असर सीधे स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं पर पड़ा।तीन साल खाली रहने पर पद हो जाता है समाप्तसरकारी नियमों के मुताबिक कोई पद लगातार तीन साल तक खाली रहने पर डीम्ड अबॉलिश्ड यानी समाप्त माना जाता है। इसके पीछे तर्क है कि यदि बिना नियुक्ति के तीन साल तक कामकाज चलता रहा तो उस पद की जरूरत नहीं रह गई है।ये तीन वजहें बनीं पद खत्म होने का कारणसिफारिशों का अभाव : प्रतिनियुक्ति पर रिक्त पद भरने के लिए पंजाब और हरियाणा से यूटी प्रशासन को समय पर चिकित्सा अधिकारियों की सिफारिशें नहीं मिलीं।ओबीसी नीति का पेंच : चंडीगढ़ प्रशासन की ओबीसी श्रेणी नीति के कारण यूपीएससी इस वर्ग के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर सका।आरआर में संशोधन लंबित : मार्च 2023 से केंद्रीय वेतनमान लागू होने के बाद भर्ती एवं सेवा नियमों (आरआर) में जरूरी बदलाव लंबे समय तक अटके रहे।वित्त विभाग की हरी झंडी, अब मंत्रालय के फैसले का इंतजारजीएमएसएच-16 के समाप्त हुए 190 पदों को दोबारा बहाल करने के प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। इसमें नर्सिंग ऑफिसर के 59 और पैरामेडिकल व मंत्रालयिक वर्ग के 131 पद शामिल हैं। अब सभी समाप्त पदों को दोबारा जीवित करने के लिए मामला स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा गया है। मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही इन पदों की बहाली का रास्ता साफ होगा।कोट-समाप्त पदों को फिर मंजूरी देने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। सकारात्मक परिणाम की उम्मीद की जा रही है। -प्रो. रवनीत कौर, डायरेक्टर प्रिंसिपल जीएमसीएच-32