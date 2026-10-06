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Chandigarh News: दीयों की चमक, मिठाइयों की महक... खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ा शहर

Sun, 08 Nov 2026 01:47 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:47 AM IST
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The glow of lamps, the aroma of sweets... the city flocks to the markets for shopping.
सेक्टर-17, 19, 20, 21, 22, 34 और 35 के बाजारों में सुबह से देर शाम तक रही रौनक
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मिट्टी के दीये, रंग-बिरंगी लाइटें, खील-बताशे और मिठाइयों की जमकर हुई खरीदारी
लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाओं, पूजा सामग्री और नए कपड़ों की दुकानों पर लगी भीड़
एलांते मॉल में भी उमड़े परिवार और युवा, बाजारों के आसपास कई सड़कों पर लगा जाम
माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। दिवाली की पूर्व संध्या पर शनिवार को शहर के बाजारों में रौनक अपने चरम पर रही। सुबह से ही सेक्टर-17, 19, 20, 21, 22, 34 और 35 के बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। दिन चढ़ने के साथ बाजारों में चहल-पहल बढ़ती गई और शाम होते-होते दुकानों पर ग्राहकों की कतारें लग गईं। वहीं, एलांते मॉल में भी बड़ी संख्या में परिवार और युवा दिवाली की खरीदारी और त्योहार का आनंद लेने पहुंचे।
दिवाली की तैयारियों को लेकर लोगों में खास उत्साह दिखाई दिया। कोई घर सजाने के लिए रंग-बिरंगी लाइटें खरीद रहा था तो कोई पूजा के लिए मिट्टी के दीये, खील-बताशे और पूजन सामग्री तलाशता नजर आया। दुकानों पर लक्ष्मी-गणेश की आकर्षक प्रतिमाएं भी लोगों को लुभाती रहीं। बाजारों में सजी दुकानों और रोशनी ने त्योहार की रौनक को और बढ़ा दिया। इस दौरान शहर के कई सड़कों पर जाम भी लगा रहा। वाहन रेंगते हुए नजर आए।
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दीये, रंगोली और लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाओं की मांग
घर को पारंपरिक अंदाज में सजाने के लिए लोगों ने मिट्टी के दीये, रंगोली के रंग, सजावटी सामान और लक्ष्मी जी की चरणपादुका खरीदी। मुख्य द्वार सजाने के लिए बंदनवार और फूलों की मालाओं की भी खूब बिक्री हुई। छोटी-बड़ी दुकानों पर पूजा की थालियां और अन्य सामग्री खरीदने वालों की भीड़ रही।
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मिठाइयों और कपड़ों की दुकानों पर भी रौनक
परिवार और रिश्तेदारों को मिठाई भेंट करने के लिए लोग दुकानों पर पहुंचे। खील-बताशे, लाई और अन्य पारंपरिक खाद्य सामग्री की भी खरीदारी हुई। कई परिवारों ने नए कपड़े और बच्चों के लिए त्योहार से जुड़ा सामान भी खरीदा। सेक्टर-17 सहित सभी प्रमुख बाजारों और एलांते मॉल में देर शाम तक लोगों की आवाजाही बनी रही। दुकानदारों को दिवाली की पूर्व संध्या पर अच्छी बिक्री की उम्मीद रही।
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