विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीचंडीगढ़। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले हिमाचल प्रदेश के आजाद के परिवार को 26 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। चंडीगढ़ की विशेष लोक अदालत में 21 नवंबर 2026 को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने बीमा कंपनी के साथ हुए समझौते के आधार पर यह अवार्ड पारित किया। बीमा कंपनी को 45 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करना होगा। ऐसा नहीं करने पर याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान तक 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा।आजाद की पत्नी गुनगुन, चार वर्षीय बेटे रिहान, मां तराजन और पिता कीडू राम ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत मुआवजे के लिए याचिका दायर की थी। मामले में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर निवासी अरशद खान को प्रतिवादी बनाया गया था। वह हादसे में शामिल ट्रैक्टर का चालक और मालिक था। ट्रैक्टर का बीमा चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया गया था।समझौते के आधार पर पारित हुआ अवार्डमामले की सुनवाई विशेष लोक अदालत में हुई। दोनों पक्षों के वकीलों ने अदालत को बताया कि मुआवजे को लेकर समझौता हो गया है। 19 नवंबर 2026 को पक्षकारों के बयान भी दर्ज किए जा चुके थे। इसके बाद पीठासीन अधिकारी रोहित वाट्स ने 21 नवंबर को समझौते के आधार पर 26 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश पारित किया।बेटे के हिस्से की राशि एफडी में जमा होगीअदालत ने मुआवजे का बंटवारा भी तय किया है। पत्नी गुनगुन को 20 प्रतिशत यानी 5.20 लाख रुपये, बेटे रिहान को 30 प्रतिशत यानी 7.80 लाख रुपये और मां तराजन व पिता कीडू राम को 25-25 प्रतिशत यानी 6.50-6.50 लाख रुपये मिलेंगे। बेटे के हिस्से की राशि उसकी मां की पसंद के राष्ट्रीयकृत बैंक में एफडी के रूप में जमा होगी। यह रकम उसके बालिग होने तक सुरक्षित रहेगी।