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ट्रिब्यूनल ने बेटे राजेश कुमार की गवाही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बाइक चालक की लापरवाही को हादसे का कारण माना। मुआवजे की प्राथमिक जिम्मेदारी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की होगी। ट्रिब्यूनल ने पत्नी हुकम देवी को 60 प्रतिशत और बेटी सीमा देवी सहित तीन बेटों को 10-10 प्रतिशत राशि देने के आदेश दिए हैं। बीमा कंपनी को 45 दिन में भुगतान करना होगा। देरी पर 10 प्रतिशत सालाना ब्याज देना पड़ेगा। संवाद विज्ञापन

ट्रिब्यूनल ने बेटे राजेश कुमार की गवाही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बाइक चालक की लापरवाही को हादसे का कारण माना। मुआवजे की प्राथमिक जिम्मेदारी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की होगी। ट्रिब्यूनल ने पत्नी हुकम देवी को 60 प्रतिशत और बेटी सीमा देवी सहित तीन बेटों को 10-10 प्रतिशत राशि देने के आदेश दिए हैं। बीमा कंपनी को 45 दिन में भुगतान करना होगा। देरी पर 10 प्रतिशत सालाना ब्याज देना पड़ेगा। संवाद

चंडीगढ़। सड़क किनारे रुके 69 वर्षीय पूर्व वायुसेना कर्मी सेवा सिंह को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी थी। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, चंडीगढ़ ने मामले में मृतक के पांच परिजनों को 8,70,490 रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। इस राशि पर याचिका दायर करने की तारीख से 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज भी मिलेगा।मामला 15 जून 2022 का है। सेवा सिंह परिवार के साथ पंचकूला लौट रहे थे। गोहाना-पानीपत रोड पर परिवार ने कार रोकी थी। इसी दौरान बाइक सवार विकास रंगा ने सेवा सिंह को पीछे से टक्कर मार दी। पीजीआई चंडीगढ़ में 21 जून को उनकी मौत हो गई।