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वार्ड नंबर 16 सामान्य होने के बावजूद एससी समुदाय के रोहित घावरी को उम्मीदवार बनायापूर्व डिप्टी मेयर अनिल दुबे ने इस्तीफा देकर निर्दलीय उतरने का किया एलान, बोले-पूर्वांचल का एक भी वोट भाजपा को नहीं जाएगादो पूर्व मेयर के पतियों और मौजूदा पार्षद की पत्नी को भी टिकट, युवा मोर्चा व मंडल पदाधिकारियों को तरजीहएंटी इनकंबेंसी से निपटने के लिए बदले चेहरेमाई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने शुक्रवार को 23 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की तो चुनावी मुकाबले से पहले ही पार्टी के भीतर सियासी घमासान शुरू हो गया। टिकट की उम्मीद लगाए बैठे कई नेताओं को झटका लगा, वहीं पूर्व डिप्टी मेयर अनिल कुमार दुबे ने पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का एलान कर दिया। उनके समर्थकों ने नारेबाजी कर खुलकर साथ देने का भरोसा दिया। दुबे ने टिकट वितरण में गुटबाजी का आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि पूर्वांचल का एक भी वोट भाजपा को नहीं जाएगा।भाजपा की सूची में चार मौजूदा पार्षदों को दोबारा मौका मिला है जबकि 16 चेहरे नए हैं। पार्टी ने दो पूर्व मेयर के पतियों और एक मौजूदा पार्षद की पत्नी को भी चुनाव मैदान में उतारा है। युवा मोर्चा, मंडल, एससी मोर्चा और बैकवर्ड मोर्चा से जुड़े पदाधिकारियों पर भरोसा जताया गया है। सूची से साफ है कि भाजपा ने इस बार कई वार्डों में पुराने चेहरों को बदलकर नए प्रत्याशियों के सहारे चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है। हालांकि, टिकट बंटवारे के बाद उठे असंतोष ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।चार मौजूदा पार्षदों को दोबारा मौका, दो पूर्व मेयर के पति भी मैदान मेंभाजपा ने वार्ड नंबर-12 से मौजूदा मेयर सौरभ जोशी, वार्ड नंबर-27 से गुरबख्श रावत, वार्ड नंबर- 33 से कंवरजीत सिंह राणा और वार्ड नंबर- 35 से राजेंद्र कुमार शर्मा को दोबारा टिकट दिया है। इसके अलावा वार्ड नंबर-6 से पूर्व मेयर सरबजीत कौर के पति और पूर्व डिप्टी मेयर जगतार सिंह जग्गा को मैदान में उतारा है। वार्ड नंबर-10 से पूर्व मेयर हरप्रीत कौर बबला के पति और प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष देवेंदर सिंह बबला को टिकट दिया गया है। वार्ड नंबर- 8 से मौजूदा भाजपा पार्षद की पत्नी किरण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। किरण जिला परिषद की सदस्य रह चुकी हैं। इस वार्ड में महिला आरक्षण के कारण पार्टी ने उन्हें मौका दिया है। वार्ड नंबर- 27 सामान्य होने के बावजूद भाजपा ने महिला प्रत्याशी गुरबख्श रावत पर भरोसा जताया है। वह इसी वार्ड से तीन बार पार्षद रह चुकी हैं। पिछला चुनाव उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जीता था, लेकिन पिछले साल भाजपा में शामिल हो गई थीं।वार्ड नंबर-34 से भूपेंद्र शर्मा को टिकट दिया गया है। वह भाजपा उत्तराखंड सेल के संयोजक हैं। 2021 के नगर निगम चुनाव में वह कांग्रेस उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह गाबी से महज नौ वोट से हार गए थे। पार्टी ने इस बार फिर उन पर दांव लगाया है। वार्ड नंबर- 20 से युवा मोर्चा अध्यक्ष अभय मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं वार्ड नंबर-29 से प्रिया वहरोत्रा को टिकट मिला है। यह वार्ड अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है। प्रिया पार्टी में नई कार्यकर्ता हैं और एससी समुदाय से आती हैं। वह भाजपा बैकवर्ड मोर्चा के उपाध्यक्ष कुलवंत की पुत्रवधू हैं।कई वार्डों में नए चेहरों पर दांव, संगठन के पदाधिकारियों को मिला मौकाभाजपा की पहली सूची में मंडल अध्यक्षों और विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारियों को प्रमुखता दी गई है। वार्ड नंबर 1 से खुड्डा अलीशेर निवासी गुरविंदर सिंह को टिकट दिया गया है। वह भाजपा युवा मोर्चा के सचिव हैं। वार्ड नंबर 4 से रविंद्र लोहट को उम्मीदवार बनाया गया है। वह नगर निगम में आउटसोर्स पर सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही भाजपा एससी मोर्चा के उपाध्यक्ष और सोशल वेलफेयर में नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर हैं। वार्ड नंबर 11 से सुमिता कोहला को टिकट दिया गया है। वह रानी लक्ष्मीबाई जिला की अध्यक्ष हैं। वार्ड नंबर 13 से सुखजीवन कौर को उम्मीदवार बनाया है। उनके बेटे सुखराज सिंह युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष हैं। वार्ड नंबर 16 सामान्य होने के बावजूद पार्टी ने एससी मोर्चा के उपाध्यक्ष रोहित घावरी को टिकट दिया है। इस वार्ड में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 70 फीसदी बताई गई है। पिछली बार यहां से आप की पूनम जीती थीं, जो इसी साल भाजपा में शामिल हो गई थीं।वार्ड नंबर 17 महिला के लिए आरक्षित है। यहां से भाजपा लीगल सेल से जुड़ी एडवोकेट मीनाक्षी सिंह को टिकट मिला है। वार्ड नंबर 18 से राजेश गुप्ता बिट्टू को मैदान में उतारा गया है। वह पहले दो बार पार्षद और सीनियर डिप्टी मेयर रह चुके हैं। पिछले चुनाव में वार्ड महिला के लिए आरक्षित होने के कारण वह चुनाव नहीं लड़ पाए थे। वार्ड नंबर 21 से सुनीता कौर को टिकट दिया गया है। उनके पति सुच्चा सिंह इसी वार्ड के मंडल अध्यक्ष हैं। वार्ड नंबर 22 से पूर्व मंडल अध्यक्ष और भाजपा ट्रेडर्स सेल से जुड़े दीपक शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। वार्ड नंबर 24 से मंडल अध्यक्ष दीपक महाजन को टिकट दिया गया है।वार्ड नंबर 26 से रेखा सूद को उम्मीदवार बनाया गया है। यह वार्ड इस बार महिला के लिए आरक्षित है। पिछले चुनाव में यह एससी के लिए आरक्षित था और यहां से कुलदीप टीटा जीते थे, जो आम आदमी पार्टी के पहले मेयर बने थे। वार्ड नंबर- 28 से मंडल अध्यक्ष अमित मिश्रा को टिकट मिला है। इस वार्ड में कांग्रेस का पार्षद है। वार्ड नंबर 27 से गुरबख्श रावत, वार्ड नंबर 33 से कंवरजीत सिंह राणा और वार्ड नंबर 35 से राजेंद्र शर्मा को फिर मौका दिया गया है। राणा इसी वार्ड से दो बार पार्षद का चुनाव जीत चुके हैं।एंटी इनकंबेंसी से बचने के लिए बदले चेहरे, कई पुराने नेताओं का टिकट कटाभाजपा की सूची में सबसे अहम बात यह है कि पार्टी ने कई ऐसे वार्डों में भी उम्मीदवार बदल दिए हैं, जहां पिछले चुनाव में उसे जीत मिली थी। राजनीतिक तौर पर इसे एंटी इनकंबेंसी से निपटने की कोशिश माना जा रहा है। पार्टी के सर्वे में कुछ पार्षदों के कामकाज को लेकर नाराजगी सामने आने की बात कही जा रही है। इसी आधार पर नए चेहरों को मौका देने की रणनीति अपनाई गई है।वार्ड नंबर-7 से मनोज कुमार और वार्ड नंबर-11 से पूर्व मेयर एवं मौजूदा पार्षद अनूप गुप्ता को टिकट नहीं मिला। वार्ड नंबर- 7 इस बार सामान्य हो गया है, जबकि वार्ड नंबर-11 महिला के लिए आरक्षित है। वार्ड नंबर- 9 से मौजूदा पार्षद बिमला दुबे को भी टिकट नहीं मिल सकता, क्योंकि यह वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गया है। ऐसे में उनके पति अनिल दुबे को भी पार्टी ने मौका नहीं दिया।वार्ड नंबर-10 से देवेंदर सिंह बबला को टिकट दिया गया है। उनकी पत्नी हरप्रीत कौर बबला 2021 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती थीं और परिणाम के दो दिन बाद भाजपा में शामिल हो गई थीं। वह 2024 में मेयर बनीं। वार्ड नंबर-6 से जगतार सिंह जग्गा को उम्मीदवार बनाया गया है। पिछली बार वार्ड महिला के लिए आरक्षित होने के कारण उनकी पत्नी सरबजीत कौर ने चुनाव लड़ा था और मेयर बनी थीं।एससी के लिए आरक्षित 7 में से 3 वार्डों पर भाजपा ने उतारे प्रत्याशीनगर निगम के सात वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। भाजपा ने पहली सूची में इनमें से तीन पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। वार्ड नंबर 1 से गुरविंदर सिंह, वार्ड नंबर 4 से रविंद्र लोहट और वार्ड नंबर 29 से प्रिया वहरोत्रा को टिकट दिया गया है। वहीं वार्ड नंबर 16 सामान्य होने के बावजूद एससी समुदाय के रोहित घावरी को उम्मीदवार बनाया गया है। इस वार्ड में एससी आबादी करीब 70 फीसदी बताई जा रही है।समर्थकों के बीच भावुक हुए दुबे, बोले- पार्टी ने मेरे साथ ठीक नहीं कियापूर्व डिप्टी मेयर अनिल कुमार दुबे को वार्ड नंबर 7 से टिकट नहीं मिला। पार्टी ने यहां से पूर्व मंडल अध्यक्ष और वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह को उम्मीदवार बनाया है। टिकट की घोषणा के बाद दुबे के समर्थक उनके पक्ष में उतर आए। उन्होंने नारेबाजी कर समर्थन जताया और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहने का संकल्प लिया। इस दौरान अनिल दुबे भावुक भी नजर आए। उन्होंने पार्टी को अपना इस्तीफा सौंपते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। दुबे ने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की और हर परिस्थिति में संगठन के साथ खड़े रहे। विषम हालात में भी उन्होंने भाजपा का साथ नहीं छोड़ा लेकिन इसके बावजूद उन्हें टिकट नहीं दिया गया। उनके मुताबिक पार्टी को उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। उन्होंने टिकट कटने के पीछे पार्टी की गुटबाजी को भी जिम्मेदार बताया। दुबे ने दावा किया कि टिकट नहीं मिलने से नाराज कुछ अन्य दावेदार भी अलग-अलग वार्डों से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर सकते हैं।