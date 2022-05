{"_id":"628f19a39631a52a6c4a3976","slug":"punjab-haryana-high-court-sought-information-about-damage-in-riots-after-dera-sirsa-chief-ram-rahim-convicted","type":"story","status":"publish","title_hn":"Highcourt News: साध्वी यौन शोषण मामले में डेरामुखी को दोषी करार देने के बाद दंगों में कितना हुआ नुकसान, पंजाब-हरियाणा को देना होगा जवाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 26 May 2022 11:39 AM IST