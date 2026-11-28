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संवाद न्यूज एजेंसीचंडीगढ़। नगर निगम और चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (सीएससीएल) के 116.84 करोड़ रुपये के कथित एफडीआर घोटाले में सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कई अहम खुलासे हुए हैं। चार्जशीट के मुताबिक, नगर निगम के तत्कालीन आउटसोर्स अकाउंटेंट अनुभव मिश्रा ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के तत्कालीन रिलेशनशिप मैनेजर अभय कुमार के साथ मिलकर 11 फर्जी एफडीआर तैयार कराईं और उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में असली बताकर दर्ज कराया। इसके अलावा नगर निगम के खाते से 8.22 करोड़ रुपये तीन ट्रांजेक्शन में दूसरे खातों में भेजने और 4.50 करोड़ रुपये नकद पहुंचाने का आरोप है। सीबीआई ने 13 नवंबर 2026 को अनुभव मिश्रा के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है।बैंक खाते के नंबर और ईमेल भी बदलवाएचार्जशीट के अनुसार अभय कुमार ने 11 फर्जी एफडीआर तैयार कर अनुभव मिश्रा को दी थीं। इनकी कुल राशि 116,84,01,664.37 रुपये थी। अनुभव ने इन्हें नगर निगम के आधिकारिक रिकॉर्ड और अपने हाथ से लिखे रजिस्टर में दर्ज किया, जबकि बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। आरोप है कि 27 मार्च 2025 को अनुभव ने अभय के संपर्क में रहकर नगर निगम का नया बैंक खाता खुलवाया। इसके बाद खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बदलवा दिए गए, ताकि बैंक अलर्ट और स्टेटमेंट उस तक पहुंचें।तीन ट्रांजेक्शन में दूसरे खातों में भेजी रकमसीबीआई के मुताबिक, 11 अप्रैल 2025 को कैप्को फिनटेक सर्विसेज के खाते में पहले 1.13 करोड़ और फिर 2.10 करोड़ रुपये भेजे गए। वहीं, 1 सितंबर 2025 को सनलाइव सोलर सिस्टम के खाते में 4.98 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। तीनों ट्रांजेक्शन की कुल रकम 8,22,16,096 रुपये थी। आरोप है कि अनुभव को इन लेनदेन की जानकारी थी, लेकिन उसने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं दी और बैंक खाते का नियमित मिलान भी नहीं कराया।कैश कूरियर के जरिये अभय तक पहुंचे 4.50 करोड़चार्जशीट के मुताबिक रिभव ऋषि से जुड़े कैश कूरियर राहुल कुमार, अमृत पाल सिंह और मनीष कुमार ने अभय कुमार तक अनुभव मिश्रा के लिए कुल 4.50 करोड़ रुपये पहुंचाए। इसमें अगस्त-सितंबर 2025 में एक करोड़, सेक्टर-35 स्थित सावन ज्वेलर्स के पास 50 लाख और जनवरी 2026 के अंत में तीन करोड़ रुपये देने का आरोप है। सीबीआई ने पांच फरवरी 2026 के एक अन्य नकदी लेनदेन का भी उल्लेख किया है। आरोप है कि राहुल कुमार ने सेक्टर-11 स्थित सनातन मंदिर के पास अनुभव से ग्रे बैग में लाए गए एक करोड़ रुपये लिए थे। राहुल की डायरी में भी इस लेनदेन का जिक्र मिला। अनुभव ने पूछताछ में दावा किया था कि अभय ने रकम सुरक्षित रखने के लिए दी थी, लेकिन सीबीआई ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया।होटल का खर्च भी दूसरे आरोपी ने उठायासीबीआई के अनुसार, रिभव ऋषि के निर्देश पर अनुभव के दो होटल प्रवास का 72,005 रुपये खर्च दिया गया। वह 18 से 19 जुलाई 2025 को सोलन के स्टोरिया बाय आईटीसी होटल्स और 17 से 18 जनवरी 2026 को दूसरे होटल में ठहरा था। चार्जशीट के मुताबिक 23 फरवरी 2026 को अनुभव ने 115.69 करोड़ रुपये की एफडीआर दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने से संबंधित नोट दिया था। अगले दिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई एफडीआर मौजूद नहीं है। आरोप है कि अनुभव उसी दिन दोपहर करीब तीन बजे कार्यालय छोड़कर चला गया। नौ मार्च को चंडीगढ़ पुलिस में एफआईआर दर्ज होने के दिन वह थाईलैंड चला गया। बाद में 20 अगस्त 2026 को उसने आत्मसमर्पण किया और सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया।