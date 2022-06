सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड: इंटरपोल ने गोल्डी बराड़ के खिलाफ जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस, ली थी गायक के कत्ल की जिम्मेदारी

इंटरपोल ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। सीबीआई ने दो जून को इंटरपोल से इसका अनुरोध किया था। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने ही गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ 2017 में स्टडी वीजा पर कनाडा गया था। वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य है।

Interpol issued Red Corner Notice against Satinderjit Singh alias Goldy Brar. He claimed responsibility of killing #SidhuMooseWala: Interpol pic.twitter.com/g42EQyvcF7