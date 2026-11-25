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चंडीगढ़। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के चंडीगढ़ दौरे के बाद उनके भाषण का कथित एआई जनरेटेड फर्जी वीडियो प्रसारित होने का मामला तूल पकड़ने लगा है। भाजपा चंडीगढ़ के मुख्य प्रवक्ता डॉ. धीरेंद्र तायल ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसके पीछे संभावित राजनीतिक साजिश की जांच की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि नगर निगम और पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले वीडियो का प्रसारित होना महज संयोग है या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क सक्रिय है।डॉ. तायल के मुताबिक नितिन नवीन के वास्तविक भाषण के साथ कथित तौर पर फर्जी ऑडियो जोड़कर चीन, पाकिस्तान और तेजस लड़ाकू विमान से जुड़े गलत बयान उनके नाम से प्रसारित किए गए। उन्होंने इसे मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश बताया। तायल ने कहा कि भाजपा की शिकायत पर मामला दिल्ली पुलिस की विशेष साइबर अपराध इकाई को सौंपा गया है। जांच में वीडियो बनाने वाले के साथ इसके शुरुआती प्रसार में शामिल सोशल मीडिया अकाउंट और इसे तैयार करवाने के पीछे सक्रिय लोगों की भी पहचान होनी चाहिए।