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माई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी में कार हादसे के बाद गिरफ्तार लुधियाना निवासी बाल कृष्ण को लेकर पुलिस जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। आरोपी पड़ोसी गांव के एक ऐसे सरपंच से दो पिस्तौल और कारतूस लेकर आया था, जिसकी पहले ही मौत हो चुकी है। वह पत्नी और बच्चे के साथ चंडीगढ़ में खरीदारी करने पहुंचा था।25 नवंबर को सेक्टर-14 स्थित पीयू के ब्लॉक-ए में उसकी कार अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई। हादसे में बाल कृष्ण और उसकी पत्नी घायल हो गए, जबकि बच्चा सुरक्षित रहा। तीनों को उपचार के लिए जीएमएसएच-16 ले जाया गया। इलाज के बाद पत्नी गांव लौट गई, जबकि पुलिस ने बाल कृष्ण को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान उसके कब्जे से दो पिस्तौल, तीन मैगजीन और 19 जिंदा कारतूस बरामद हुए।मृत सरपंच से कब और क्यों लिए हथियार, जांच जारीपुलिस के मुताबिक बाल कृष्ण निवासी गांव जैनपुर, जिला लुधियाना, अपने गांव के एक जानकार से कार मांगकर परिवार के साथ चंडीगढ़ आया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उसने दोनों पिस्तौल और कारतूस पड़ोसी गांव के सरपंच से लिए थे। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि हथियार कब और किस मकसद से लिए गए थे। उनके लाइसेंस और वास्तविक मालिकाना हक की भी जांच की जा रही है।कार से 50 हजार रुपये भी मिलेकार नंबर पीबी-13बीक्यू-1885 की तलाशी में पुलिस को 50 हजार रुपये नकद भी मिले। थाना सेक्टर-11 पुलिस ने मनीमाजरा की न्यू इंदिरा कॉलोनी निवासी राजिंदर कुमार की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है।