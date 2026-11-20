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माई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। 13 साल का इंतजार, एक नई दुनिया और रोमांच से भरे नए मिशन। जीटीए-6 को लेकर गेमर्स की उत्सुकता इन दिनों चरम पर है। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में भी बच्चे और युवा इस गेम के नए संस्करण को लेकर खासे उत्साहित हैं। कोई वाइस सिटी की सड़कों पर घूमने को बेताब है तो कोई जेसन और लूसिया के साथ नए मिशन पूरे करने का अनुभव लेना चाहता है। वर्ष 2013 में जीटीए-5 आने के बाद से इसके अगले संस्करण का इंतजार कर रहे खिलाड़ियों के लिए 19 नवंबर खास दिन बन गया है। इसके लिए ट्राइसिटी के कई स्कूलों के बच्चों ने बंक भी मारा।इस बार गेम की दुनिया काल्पनिक अमेरिकी राज्य लियोनिडा और उसके चर्चित शहर वाइस सिटी में फैली है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ओपन-वर्ल्ड अनुभव है। यानी खिलाड़ी केवल तय मिशनों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि अपनी पसंद से शहर में घूम सकेगा, गाड़ियां चला सकेगा और अलग-अलग गतिविधियों का हिस्सा बन सकेगा। जेसन और लूसिया की कहानी नए आपराधिक रोमांच के साथ गेमर्स की उत्सुकता बढ़ा रही है।मनीमाजरा के आठवीं कक्षा के छात्र अखिल के मुताबिक, जीटीए सीरीज का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी खुली दुनिया है। इसमें खिलाड़ी अपनी मर्जी से घूम सकता है, मिशन पूरे कर सकता है और अलग-अलग गतिविधियों के जरिये गेम का आनंद ले सकता है। कहानी, किरदार और गाड़ियों के साथ मिलने वाली आजादी इसे खास बनाती है। इतने लंबे इंतजार के बाद नए संस्करण को खेलने की उत्सुकता और बढ़ गई है।चंडीगढ़ के आठवीं कक्षा के छात्र खुशदिल को इसके ग्राफिक्स सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। छात्र ने कहा कि प्रचार वीडियो में दिखाई देने वाले दृश्य और उनकी बारीकियां जीटीए-5 के मुकाबले कहीं बेहतर नजर आती हैं। वहीं, नौवीं कक्षा के छात्र समर्थ बत्रा के अनुसार, गेम का प्रचार वीडियो देखकर ही इसे खेलने की इच्छा बढ़ गई थी। जीटीए-5 के समय भी गेमर्स में जबरदस्त जुनून था, लेकिन 13 साल बाद आए नए संस्करण से उम्मीदें कहीं ज्यादा हैं।