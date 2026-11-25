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अतिरिक्त जिला जज अरविंद कुमार ने मामले को सेशन कोर्ट किया ट्रांसफर, 13 दिसंबर को अगली सुनवाईसंवाद न्यूज एजेंसीचंडीगढ़। जानकीदास हत्याकांड के शूटर सन्नी मेहरा और आर्यन शर्मा के खिलाफ पुलिस एनकाउंटर के दौरान गोली चलाने और भागने की कोशिश के मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अतिरिक्त जिला जज अरविंद कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। अब अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी। दोनों आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं।13 जून 2026 को सेक्टर-11 स्थित श्री कुमार कैमिस्ट के कैशियर जानकी दास की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात को शूटर सन्नी मेहरा (22) और आर्यन शर्मा (21) ने अंजाम दिया था। चंडीगढ़ पुलिस ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर दोनों को जम्मू से गिरफ्तार किया था। 18 जून की सुबह पुलिस टीम उन्हें चंडीगढ़ ला रही थी।पुलिस के मुताबिक सुबह करीब छह बजे पंजाब यूनिवर्सिटी के पीछे धनास के जंगली रास्ते में पुलिस की स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में चालक और एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसी दौरान सन्नी मेहरा ने एक पुलिसकर्मी की गिरी हुई सर्विस पिस्तौल उठा ली और पुलिस टीम पर दो राउंड फायर किए। गोलियां पुलिस की गाड़ी में लगीं।जवाबी फायरिंग में दोनों शूटर हुए थे घायलपुलिस की चेतावनी के बावजूद दोनों आरोपियों ने भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए चार राउंड फायर किए। इसमें सन्नी मेहरा के बाएं पैर में दो और आर्यन शर्मा के दाएं पैर में एक गोली लगी थी। इसके बाद दोनों को काबू कर लिया गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या की नीयत से गोली चलाने और भागने की कोशिश के आरोप में केस दर्ज किया था।