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माई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। सैनिकों की बहादुरी, बलिदान और देश के प्रति समर्पण को सलाम करने के लिए चंडीमंदिर मिलिट्री स्टेशन में खास संगीत संध्या का आयोजन किया गया। मुख्यालय पश्चिमी कमान की ओर से 22 नवंबर को मानेकशॉ ऑडिटोरियम में ''''कॉन्सर्ट फॉर ट्रूप्स'''' आयोजित किया गया। इसमें देशभक्ति के गीतों और संगीत की धुनों ने जवानों और उनके परिवारों का मन मोह लिया।कार्यक्रम में पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एचएस साही मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। संगीत संध्या में चंडीगढ़ ट्राइसिटी के पूर्व सैनिकों के समूह क्रूनर्ज ने अपनी प्रस्तुतियों से माहौल खुशनुमा बना दिया। समूह का नेतृत्व सेवानिवृत्त कर्नल माइकल जेम्स ने किया। वहीं, 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के जैज बैंड ने भी शानदार प्रस्तुतियां देकर दर्शकों की तालियां बटोरीं।कार्यक्रम में देशभक्ति के गीतों के साथ लोकप्रिय संगीत और इंस्ट्रूमेंटल धुनें भी सुनने को मिलीं। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के जरिये सैनिकों की हिम्मत, कुर्बानी और निस्वार्थ सेवा को संगीतमय श्रद्धांजलि दी। इस आयोजन का मकसद जवानों और उनके परिवारों का मनोरंजन करने के साथ सैन्य बिरादरी में आपसी जुड़ाव बढ़ाना भी था।पूर्व सैनिकों और सेना के बैंड ने दी प्रस्तुतियांसंगीत संध्या में चंडीगढ़ ट्राइसिटी के पूर्व सैनिकों के समूह क्रूनर्ज और 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के जैज बैंड ने प्रस्तुति दी। इस दौरान सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों और सिविल सोसाइटी के लोगों की मौजूदगी ने आयोजन को खास बना दिया। कार्यक्रम के माध्यम से सैन्य परिवारों और आम नागरिकों के बीच आपसी रिश्तों को मजबूत करने का संदेश भी दिया गया।