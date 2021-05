{"_id":"6091b6ca8ebc3e6a2a407e64","slug":"chandigarh-administration-ready-to-fight-corona-despite-shortage-of-staff-chandigarh-news-pkl41239304","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chandigarh administration ready to fight Corona despite shortage of staff","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

Chandigarh administration ready to fight Corona despite shortage of staff

पंचकुला ब्‍यूरो

Updated Wed, 05 May 2021 02:34 AM IST Updated Wed, 05 May 2021 02:34 AM IST

चंडीगढ़। स्टाफ की कमी के बावजूद कोरोना से लड़ाई के लिए चंडीगढ़ प्रशासन मुस्तैद है। शहर के तीनों बड़े अस्पतालों पीजीआई, जीएमसीएच-32 और जीएमएसएच-16 में कोविड मरीजों के 121 बेड और बढ़ा दिए गए हैं। इसके साथ ही पीयू के इंटरनेशनल हॉस्टल में सेना की मदद से 100 बेड का एक अस्थायी कोविड अस्पताल बना दिया गया है। यह जानकारी चंडीगढ़ प्रशासन ने मंगलवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को दी।

इस मामले में हाईकोर्ट को सहयोग दे रहे सीनियर एडवोकेट रूपिंदर खोसला ने बताया कि अगर स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पर दिल्ली के एम्स से तुलना की जाए तो पीजीआई में 1500 स्टाफ के पद खाली पड़े हैं। इन्हें जल्द भरा जाए ताकि पीजीआई की स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर किया जा सके। वहीं चंडीगढ़ के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के निदेशक डॉ अमनदीप कंग ने भी हाईकोर्ट को सौंपे अपने जवाब में स्टाफ की कमी का जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि मौजूदा हालात में उनके पास एक भी स्वास्थ्य कर्मी अतिरिक्त नहीं है। स्टाफ की भारी कमी है। ऐसे में कर्मचारियों की भर्ती बेहद जरूरी है। इसके लिए संबंधित अथॉरिटी से इजाजत ली जा रही है।

ऑक्सीजन की कमी न आए, कोशिशें जारी

चंडीगढ़ प्रशासन ने हाईकोर्ट को बताया कि सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी न आए इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। निजी अस्पतालों को अगर ऑक्सीजन की कमी आती है तो वह जीएमसीएच-16 के स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, उनका नंबर सभी को दे दिया गया है। यह भी बताया गया कि जिनको घर में ऑक्सीजन की जरूरत है, वह भी शहर के जोन के आधार पर संबंधित एसडीएम से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए जोन के आधार पर एक नंबर भी जल्द जारी कर दिया जाएगा, ताकि जो लोग घर पर ऑक्सीजन की सपोर्ट पर हैं वे उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

शहर में 94 कोविड बेड, 11 वेंटिलेटर खाली

हाईकोर्ट को बताया गया कि शहर के सभी अस्पतालों में कोविड बेड बढ़ाए जा चुके हैं।़ पीजीआई में 337 से बढ़ाकर अब 357 बेड, जीएमसीएच-32 के 155 बेड्स की संख्या को बढ़ाकर 261 और जीएमएसएच-16 में 200 से बढ़ाकर 240 बेड किया जा चुका है । इसके अलावा शहर के इन तीनों बड़े अस्पतालों में कोविड बेड की संख्या 865 हो चुकी है, जिसमें से 771 बेड्स पर मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं शहर के अस्पतालों में 126 वेंटिलेटर हैं, जिनमें से 115 पर मरीजों का इलाज चल रहा है।