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माई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) में 26 साल बाद एक ऐसा संयोग देखने को मिला, जिसने गुरु-शिष्य के रिश्ते को नई पहचान दे दी। कभी जिस गुरु के मार्गदर्शन में प्रो. टंकेश्वर कुमार ने अपना अकादमिक सफर शुरू किया था, बुधवार को उसी गुरु के बाद वह पीयू की सर्वोच्च कुर्सी पर पहुंचे। उनके गुरु और विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस-चांसलर प्रो. केएन पाठक नए वीसी को आशीर्वाद देने कार्यालय पहुंचे। इस भावुक पल के साथ पीयू में नए नेतृत्व की शुरुआत हुई।करीब चार महीने बाद पीयू को स्थायी वाइस-चांसलर मिला है। बुधवार शाम करीब सात बजे प्रो. टंकेश्वर कुमार अपनी पत्नी प्रो. सुनीता श्रीवास्तव और परिवार के सदस्यों के साथ वीसी कार्यालय पहुंचे। सीनेट सदस्यों, शिक्षकों और वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कार्यवाहक वीसी प्रो. मीनाक्षी गोयल से पदभार ग्रहण किया। प्रो. गोयल 29 जुलाई से यह जिम्मेदारी संभाल रही थीं।प्रो. टंकेश्वर कुमार ने कहा कि विद्यार्थी हित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनकी प्राथमिकता होगी। उपराष्ट्रपति एवं पीयू के चांसलर सीपी राधाकृष्णन ने नौ नवंबर को उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए थे। उस समय वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेंद्रगढ़ के वीसी थे। नियुक्ति के 15 दिन बाद उन्होंने पीयू में पदभार संभाला। उनका कार्यकाल तीन साल यानी 25 नवंबर 2029 तक रहेगा।गुरु थे पीयू के वीसी, अब शिष्य ने संभाली वही जिम्मेदारीप्रो. केएन पाठक जुलाई 2000 से जुलाई 2006 तक पीयू के वाइस-चांसलर रहे। करीब 26 साल पहले प्रो. टंकेश्वर कुमार ने उनके मार्गदर्शन में अकादमिक सफर शुरू किया था। बुधवार को जब शिष्य ने उसी विश्वविद्यालय की सर्वोच्च जिम्मेदारी संभाली तो गुरु उन्हें आशीर्वाद देने पहुंचे। यह पल समारोह में मौजूद शिक्षकों और अधिकारियों के लिए भी खास रहा।पीयू से पढ़ाई, इसी संस्थान में प्रोफेसर भी रहेप्रो. टंकेश्वर कुमार ने पीयू के फिजिक्स विभाग से पढ़ाई की और बाद में इसी विभाग में प्रोफेसर के तौर पर सेवाएं दीं। वह करीब दस साल तक कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस विभाग के डायरेक्टर रहे। सीनेट और सिंडिकेट के सदस्य के रूप में भी उन्होंने विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को करीब से समझा। पीयू में रहते हुए कैंपस नेटवर्किंग, वाई-फाई सुविधा, ऑनलाइन दाखिले और प्रवेश परीक्षाओं की व्यवस्था में योगदान दिया।हरियाणा की दो यूनिवर्सिटी में करीब 11 साल तक वीसी की जिम्मेदारी निभाने के बाद वह अपने पुराने संस्थान लौटे हैं। उन्हें वाइस चांसलर ऑफ द ईयर, शिक्षा रत्न अवार्ड-2022, एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड और इंटरनेशनल हायर एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड मिल चुके हैं। नवंबर 2026 में पद्म विभूषण डॉ. मुरली मनोहर जोशी अवार्ड समारोह में उन्हें लेजेंडरी टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया।