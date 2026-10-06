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वन-वे रास्ते पर आमने-सामने फंसे वाहन, रांग साइड से निकलने की कोशिश में और बिगड़े हालातनौकरी, कारोबार और रोजमर्रा के काम से आने-जाने वाले हजारों लोग परेशान, पीक आवर्स में स्थिति और बिगड़ने की आशंकाजाम में समय के साथ ईंधन भी बर्बाद, लोगों ने निर्माण जल्द पूरा करने और ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की उठाई मांगबैरिकेडिंग के आगे थम गई रफ्तारजाम में समय और पेट्रोल दोनों स्वाहामाई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। चंडीगढ़ से पंचकूला जाने के लिए बुधवार को निकले वाहन चालकों के लिए एक किलोमीटर से भी कम दूरी का सफर किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं रहा। हाउसिंग बोर्ड चौक से पंचकूला की तरफ जाने वाला एंट्री पाॅइंट सड़क निर्माण कार्य के चलते बैरिकेड लगाकर पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इसका असर पूरे ट्रैफिक सिस्टम पर पड़ा। हालात ऐसे बने कि कालाग्राम लाइट प्वाइंट से हाउसिंग बोर्ड चौक होते हुए पंचकूला के एंट्री प्वाइंट तक पहुंचने में ही वाहन चालकों को आधे घंटे से लेकर पौने एक घंटे तक जाम में फंसे रहना पड़ा। रोजाना इस रास्ते से गुजरने वाले हजारों लोगों को परेशानी उठानी पड़ी।बैरिकेडिंग के आगे थम गई रफ्तारसड़क निर्माण के चलते रास्ता बंद होने से ट्रैफिक का दबाव दूसरे हिस्सों में बढ़ गया। चंडीगढ़ से मध्यमार्ग पर कालाग्राम की ओर से हाउसिंग बोर्ड चौक होते हुए पंचकूला जाने वाले वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। रास्ता बंद होने के कारण वाहनों को दूसरे हिस्से से निकालने की कोशिश में ट्रैफिक की रफ्तार और धीमी हो गई। वाहन चालक कुछ मीटर आगे बढ़ते, फिर ब्रेक लगाकर रुक जाते। देखते ही देखते कालाग्राम लाइट प्वाइंट से पंचकूला एंट्री प्वाइंट तक वाहनों की कतारें लग गईं।वन-वे में आमने-सामने फंसे वाहनजाम के बीच सबसे ज्यादा परेशानी तब बढ़ी, जब पंचकूला की ओर जाने वाले कुछ वाहन रांग साइड से निकलने लगे। दूसरी तरफ से आने वाले वाहनों के साथ वन-वे रास्ते पर आमना-सामना होने से स्थिति उलझ गई। आगे निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। ऐसे में वाहन चालक न तो आसानी से आगे बढ़ पा रहे थे और न ही पीछे लौटने का रास्ता मिल रहा था। कुछ मिनट में पूरा होने वाला सफर करीब एक घंटे में पूरा हुआ।जाम में समय और पेट्रोल दोनों स्वाहाजाम का असर सिर्फ समय की बर्बादी तक सीमित नहीं रहा। बार-बार ब्रेक लगाने और रेंगते ट्रैफिक में वाहनों का ईंधन भी खर्च होता रहा। नौकरी, कारोबार और दूसरे जरूरी कामों से रोजाना चंडीगढ़-पंचकूला के बीच आने-जाने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सुबह और शाम के पीक आवर्स में वाहनों का दबाव बढ़ने पर हालात और खराब हो सकते हैं।वैकल्पिक रास्ता और ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की मांगवाहन चालकों का सवाल है कि निर्माण कार्य के चलते रास्ता बंद करना जरूरी है तो ट्रैफिक को सुचारु रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई। लोगों की मांग है कि निर्माण कार्य तेजी से पूरा करवाया जाए और जब तक रास्ता बंद है, तब तक मौके पर ट्रैफिक पुलिस की पर्याप्त तैनाती हो। साथ ही वाहनों को निकालने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और उचित व्यवस्था बनाई जाए, ताकि रोजाना इस रास्ते से गुजरने वालों को जाम में घंटों न फंसना पड़े।