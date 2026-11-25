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चंडीगढ़। श्री गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व पर सेक्टर-32 स्थित एसडी कॉलेज के रीडर्स क्लब और एनडीएलआई क्लब ने सुखना लेक पर बूटेयां दा लंगर लगाया। इस दौरान लगातार पांचवें वर्ष 557 सैपलिंग्स अभियान के तहत लोगों को निशुल्क पौधे बांटे गए। इनमें नीम, एलोवेरा, करी पत्ता, मोगरा और गुड़हल सहित कई औषधीय व सजावटी पौधे शामिल रहे। कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. अजय शर्मा ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को जीवन में उतारने का अच्छा माध्यम है। क्लब संयोजक डॉ. गुरप्रीत सिंह सोहल ने लोगों से पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल करने और शहर में हरियाली बढ़ाने की अपील की। संवाद



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