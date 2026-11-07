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Chandigarh News: 115 करोड़ खर्च, फिर भी डंपिंग ग्राउंड में 15 हजार टन कचरा<bha>;</bha> 15 नवंबर की डेडलाइन भी चूकेगा निगम

Sat, 07 Nov 2026 02:33 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:33 AM IST
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115 crore spent, yet 15,000 tonnes of waste remain at the dumping ground; the municipal corporation is set to miss the November 15 deadline as well.
115 करोड़ खर्च, फिर भी डंपिंग ग्राउंड में 15 हजार टन कचरा; 15 नवंबर की डेडलाइन भी चूकेगा निगम
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मिक्स कचरा प्रोसेस करने के लिए 62 लाख का टेंडर कई बार लगाने पर भी नहीं मिली कंपनी, खेर कंस्ट्रक्शन की पुरानी दो मशीनों के भरोसे सफाई; अब ड्रोन सर्वे से पता लगाएगा कचरे की असली मात्रा
माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। डंपिंग ग्राउंड में कचरे के तीन पहाड़ खत्म करने पर नगर निगम 115 करोड़ रुपये खर्च कर चुका है, लेकिन मिक्स कचरे का संकट खत्म नहीं हो रहा। पहले से जमा 11 हजार मीट्रिक टन कचरा बढ़कर करीब 15 हजार टन तक पहुंच गया है। हालात यह हैं कि इसे खत्म करने के लिए 15 नवंबर की तय समयसीमा भी पूरी होती नहीं दिख रही। मिक्स कचरे के निस्तारण के लिए 62 लाख रुपये का टेंडर कई बार जारी करने के बावजूद कोई कंपनी आगे नहीं आई। फिलहाल खेर कंस्ट्रक्शन की पुरानी दो मशीनों के सहारे कचरे की प्रोसेसिंग की जा रही है। ऐसे में निगम को इसे खत्म करने के लिए और समय लेना पड़ सकता है।
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नगर निगम डंपिंग ग्राउंड में वर्षों से जमा कचरे के तीन पहाड़ों को खत्म करने पर करीब 115 करोड़ रुपये खर्च कर चुका है। इसमें 34 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी लिमिटेड और 67 करोड़ रुपये स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत मिले थे। तीसरे कचरे के पहाड़ को खत्म करने के लिए दो अन्य कंपनियों और एक पुरानी कंपनी को आठ करोड़ रुपये दिए गए। वहीं, मिक्स कचरे की प्रोसेसिंग का काम 2023 से खेर कंस्ट्रक्शन के पास है। कंपनी की पुरानी मशीनरी के कारण कचरे का ढेर घटने के बजाय लगातार बढ़ रहा है।
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तीन एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला कचरा, निगम के पास हिसाब नहीं
डंपिंग ग्राउंड में कचरे की मात्रा का सही रिकॉर्ड भी सामने नहीं आ पा रहा है। निगम के चीफ इंजीनियर संजय अरोड़ा ने हाल में दौरे के दौरान मिक्स और पुराने कचरे की मात्रा की जानकारी मांगी तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के एक्सईएन इसका स्पष्ट ब्योरा नहीं दे सके। इसके बाद चीफ इंजीनियर ने किसी एजेंसी या आईआईटी रुड़की से ड्रोन सर्वे कराने और गूगल के माध्यम से भी कचरे की मात्रा का आकलन करने के निर्देश दिए। निगम पहले भी आईआईटी रोपड़ से कई बार ड्रोन सर्वे करा चुका है। अमर उजाला के दौरे में डंपिंग ग्राउंड के दोनों शेड के आसपास ही नहीं, बल्कि तीन एकड़ से अधिक क्षेत्र में कचरा फैला मिला।
90 फीसदी सेग्रीगेशन का दावा, फिर भी रोज पहुंच रहा 100 टन मिक्स कचरा
नगर निगम घरों से 90 फीसदी कचरा अलग-अलग एकत्र करने का दावा कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद डंपिंग ग्राउंड में रोजाना 100 टन से अधिक मिक्स कचरा पहुंच रहा है। इसमें सड़कों के किनारे से उठाया जाने वाला कचरा भी शामिल है। ग्रेन मार्केट का कचरा भी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में भरकर यहां लाया जा रहा है। इसे रोकने में सैनिटरी इंस्पेक्टरों की निगरानी प्रभावी साबित नहीं हो रही।
वेट वेस्ट प्लांट का पेवमेंट बनाने पर खर्च होंगे 45.77 लाख
डंपिंग ग्राउंड स्थित वेट वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट में भारी वाहनों की आवाजाही के कारण पुराना पेवमेंट टूट चुका है। इससे वाहनों के आवागमन में परेशानी हो रही है। निगम अब यहां 45.77 लाख रुपये की लागत से रीइन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट (आरसीसी) पेवमेंट बनवाएगा।

62 लाख के टेंडर में नहीं मिली कंपनी
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के एक्सईएन गौरव पाल ने बताया कि मिक्स कचरे के ढेर की प्रोसेसिंग के लिए 62 लाख रुपये का टेंडर कई बार लगाया गया, लेकिन कोई कंपनी नहीं आई। फिलहाल खेर कंस्ट्रक्शन की दो मशीनें काम कर रही हैं। 15 नवंबर तक ढेर खत्म करने की कोशिश है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसके लिए और समय लेना पड़ेगा।
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