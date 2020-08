जुलाई में नकारात्मक 0.58 फीसदी पर पहुंची थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति

सरकार ने जुलाई माह के थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी कर दिए हैं। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति जुलाई में नकारात्मक 0.58 फीसदी हुई, जो जून में नकारात्मक 1.81 फीसदी थी। वहीं पिछले साल यानी जुलाई 2019 में यह 1.17 फीसदी थी।

The annual rate of inflation, based on monthly Wholesale Price Index, stood at (-0.58%) (Provisional) for