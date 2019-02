अगर राजनीति प्रतीकों का खेल है तो प्रधानमंत्री मोदी को आप बिना शक, इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर देख सकते हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जो खेल पर अपनी पकड़ से आपको लगातार चौंकाता है। जो विरोधियों को नोटिस लेने पर मजबूर करता है। जो अपनी टीम को 'हिप-हिप हुर्रे' वाले कई मौके देता है।आज गोरखपुर से प्रयागराज तक प्रतीकों का ही दिन था।

तस्वीर 1- संगम में स्नान

Had the good fortune of taking a holy dip at the #Kumbh. Prayed for the well being of 130 Crore Indians. pic.twitter.com/jTI2QbmWxb