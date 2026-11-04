फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Wedding bells were set to ring in April following the death of Gopalganj in lift accident in Delhi bihar news

हादसा: दिल्ली में लिफ्ट से गिरकर बिहार के युवक की मौत, अगले साल होनी थी शादी, घर लौटने का टिकट भी बुक था

Wed, 04 Nov 2026 05:18 PM IST
सारण ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छपरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छपरा Published by: सारण ब्यूरो Updated Wed, 04 Nov 2026 05:18 PM IST
सार

गोपालगंज के विजयीपुर थाना क्षेत्र स्थित पटखौली गांव निवासी 25 वर्षीय संजय कुमार वर्मा की दिल्ली में लिफ्ट से गिरकर मौत हो गई। अप्रैल 2027 में उसकी शादी तय थी। हादसे के अगले दिन उसे ट्रेन से गांव लौटना था।

विज्ञापन
Wedding bells were set to ring in April following the death of Gopalganj in lift accident in Delhi bihar news
मृतक का फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बेहतर भविष्य का सपना लेकर दिल्ली गए गोपालगंज के एक युवक की लिफ्ट हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान विजयीपुर थाना क्षेत्र के पटखौली गांव निवासी विजय वर्मा के दूसरे पुत्र संजय कुमार वर्मा (25) के रूप में हुई है। संजय की मौत की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जिस घर में कुछ ही महीनों बाद शादी की शहनाई बजने वाली थी, वहां अब मातम पसरा है।

विज्ञापन

परिजनों के अनुसार, संजय दिल्ली में अपने बड़े भाई के साथ रहकर लिफ्ट लगाने और उसके रखरखाव से जुड़े काम में मजदूरी करता था। रोज की तरह वह काम में जुटा था। इसी दौरान अचानक लिफ्ट से नीचे गिर गया। हादसा इतना गंभीर था कि संजय की मौके पर ही मौत हो गई।

विज्ञापन


पढ़ें: मिट्टी खोदते समय भरभराकर धंस गया टीला, तीन मासूम बच्चियों की मौत से गांव में मातम

विज्ञापन
विज्ञापन

इस घटना ने पूरे परिवार की खुशियों को एक झटके में मातम में बदल दिया। परिजनों ने बताया कि संजय की शादी अप्रैल 2027 में तय हुई थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं और परिवार के सभी सदस्य इस शुभ अवसर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। संजय को हादसे के अगले ही दिन गांव लौटना था। इसके लिए उसका ट्रेन टिकट भी बुक हो चुका था। माता-पिता और रिश्तेदार उसके घर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अब वह कभी वापस नहीं लौटेगा।

बेटे की मौत की खबर मिलते ही पिता विजय वर्मा और मां का रो-रोकर बुरा हाल है। जिस बेटे के सिर पर सेहरा सजाने के सपने देखे जा रहे थे, उसकी अर्थी उठने की खबर ने परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के ग्रामीणों की भीड़ मृतक के घर पर जुट गई। गांव के लोग शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। संजय की असमय मौत से पूरे पटखौली गांव में मातम पसरा हुआ है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed