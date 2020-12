बिहारः एसके सिंघल नियुक्त किए गए राज्य के नए पुलिस महानिदेशक

बिहार होम गार्ड्स एंड फायर सर्विसेज के डीजी-कम-कमांडेंट जनरल एसके सिंघल को बिहार के नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की जिम्मेदारी दी गई है।

SK Singhal, DG-cum-Commandant General of Bihar Home Guards & Fire Services, appointed as the new DGP of the state.