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जानकारी के अनुसार, दीप कुमार गुप्ता अपने परिवार के साथ बेटी की रिंग सेरेमनी में शामिल होने कोलकाता गए हुए थे। घर बंद होने का फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि चोर मुख्य दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हुए और फिर अलमारी तथा बक्सों को खंगाल डाला। परिवार जब वापस लौटा तो घर के कमरों में सामान बिखरा हुआ था। अलमारी और बक्सों से नकदी व जेवरात गायब थे। चोर घर के ताले भी अपने साथ ले गए थे।रिश्तेदार राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि बेटी की शादी की रस्मों के लिए कुछ दिन पहले ही बैंक से रुपये निकालकर घर में रखे गए थे। चोर करीब पांच लाख रुपये नकद और लगभग 40 लाख रुपये के जेवरात लेकर फरार हो गए। चोरी गई संपत्ति की कुल कीमत करीब 45 लाख रुपये बताई जा रही है। परिवार के लिए यह घटना इसलिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि चोरी की गई नकदी और जेवरात बेटी की शादी से जुड़ी तैयारियों के लिए रखे गए थे।स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे कॉलोनी और आसपास के इलाके में पहले भी चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। लोगों के मुताबिक, पिछली वारदातों में चोरी गए सामान की बरामदगी नहीं हो सकी है। लगातार हो रही घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता है।घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि चोर घर में किस रास्ते से दाखिल हुए और वारदात को किस तरह अंजाम दिया गया। चोरी गए नकदी और जेवरात की कीमत तथा अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है।