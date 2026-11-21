बिहार: रिटायर्ड रेलकर्मी के घर 45 लाख की चोरी, रिंग सेरेमनी में गया था परिवार; नकदी-जेवर लेकर फरार हुए चोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: पटना ब्यूरो Updated Sat, 21 Nov 2026 05:00 PM IST
सार
खगौल थाना क्षेत्र की रेलवे कॉलोनी में चोरों ने बंद मकान को निशाना बनाकर करीब पांच लाख रुपये नकद और 40 लाख रुपये के जेवरात चोरी कर लिए। रिटायर्ड रेलकर्मी दीप कुमार गुप्ता परिवार के साथ बेटी की रिंग सेरेमनी में शामिल होने कोलकाता गए थे। इसी दौरान चोरों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया।
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विस्तार
बिहार की राजधानी पटना के खगौल में चोरों ने एक बंद मकान से करीब 45 लाख रुपये की संपत्ति चोरी कर ली। वारदात रेलवे कॉलोनी में बिहटा-एलिवेटेड पुल के पिलर नंबर 30 के सामने स्थित रिटायर्ड रेलकर्मी दीप कुमार गुप्ता के घर हुई। परिवार बेटी की रिंग सेरेमनी में शामिल होने कोलकाता गया था। घर लौटने पर कमरों का सामान बिखरा मिला और अलमारी व बक्सों से नकदी और जेवरात गायब थे। घटना के बाद परिवार में अफरातफरी मच गई।
बेटी की रिंग सेरेमनी में कोलकाता गया था परिवार
जानकारी के अनुसार, दीप कुमार गुप्ता अपने परिवार के साथ बेटी की रिंग सेरेमनी में शामिल होने कोलकाता गए हुए थे। घर बंद होने का फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि चोर मुख्य दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हुए और फिर अलमारी तथा बक्सों को खंगाल डाला। परिवार जब वापस लौटा तो घर के कमरों में सामान बिखरा हुआ था। अलमारी और बक्सों से नकदी व जेवरात गायब थे। चोर घर के ताले भी अपने साथ ले गए थे।
शादी की रस्मों के लिए बैंक से निकाले थे रुपये
रिश्तेदार राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि बेटी की शादी की रस्मों के लिए कुछ दिन पहले ही बैंक से रुपये निकालकर घर में रखे गए थे। चोर करीब पांच लाख रुपये नकद और लगभग 40 लाख रुपये के जेवरात लेकर फरार हो गए। चोरी गई संपत्ति की कुल कीमत करीब 45 लाख रुपये बताई जा रही है। परिवार के लिए यह घटना इसलिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि चोरी की गई नकदी और जेवरात बेटी की शादी से जुड़ी तैयारियों के लिए रखे गए थे।
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इलाके में पहले भी हो चुकी हैं चोरी की घटनाएं
स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे कॉलोनी और आसपास के इलाके में पहले भी चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। लोगों के मुताबिक, पिछली वारदातों में चोरी गए सामान की बरामदगी नहीं हो सकी है। लगातार हो रही घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता है।
घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि चोर घर में किस रास्ते से दाखिल हुए और वारदात को किस तरह अंजाम दिया गया। चोरी गए नकदी और जेवरात की कीमत तथा अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है।
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बेटी की रिंग सेरेमनी में कोलकाता गया था परिवार
जानकारी के अनुसार, दीप कुमार गुप्ता अपने परिवार के साथ बेटी की रिंग सेरेमनी में शामिल होने कोलकाता गए हुए थे। घर बंद होने का फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि चोर मुख्य दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हुए और फिर अलमारी तथा बक्सों को खंगाल डाला। परिवार जब वापस लौटा तो घर के कमरों में सामान बिखरा हुआ था। अलमारी और बक्सों से नकदी व जेवरात गायब थे। चोर घर के ताले भी अपने साथ ले गए थे।
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शादी की रस्मों के लिए बैंक से निकाले थे रुपये
रिश्तेदार राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि बेटी की शादी की रस्मों के लिए कुछ दिन पहले ही बैंक से रुपये निकालकर घर में रखे गए थे। चोर करीब पांच लाख रुपये नकद और लगभग 40 लाख रुपये के जेवरात लेकर फरार हो गए। चोरी गई संपत्ति की कुल कीमत करीब 45 लाख रुपये बताई जा रही है। परिवार के लिए यह घटना इसलिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि चोरी की गई नकदी और जेवरात बेटी की शादी से जुड़ी तैयारियों के लिए रखे गए थे।
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इलाके में पहले भी हो चुकी हैं चोरी की घटनाएं
स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे कॉलोनी और आसपास के इलाके में पहले भी चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। लोगों के मुताबिक, पिछली वारदातों में चोरी गए सामान की बरामदगी नहीं हो सकी है। लगातार हो रही घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता है।
घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि चोर घर में किस रास्ते से दाखिल हुए और वारदात को किस तरह अंजाम दिया गया। चोरी गए नकदी और जेवरात की कीमत तथा अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है।