बिहार में जमीन के कारोबार और पैसों के लेन-देन के विवाद में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नालंदा जिले के छबिलापुर थाना क्षेत्र निवासी बीरेंद्र लाल का सड़ा-गला शव बुधवार शाम लखीसराय जिले के चानन थाना क्षेत्र में किऊल नदी से बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच में 10 लाख रुपये की सुपारी देकर हत्या कराए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस जांच में बाढ़ निवासी प्रॉपर्टी डीलर दीपू प्रसाद का नाम कथित तौर पर मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया है। हालांकि, पुलिस ने अभी पूरे मामले और सुपारी किलिंग के नेटवर्क की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

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मृतक की पहचान छबिलापुर निवासी स्वर्गीय सीताराम लाल के पुत्र बीरेंद्र लाल के रूप में हुई है। पुलिस जमीन के कारोबार से जुड़े विवाद, पैसों के लेन-देन और हत्या की साजिश समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

29 अक्टूबर से लापता थे बीरेंद्र लाल, 50 लाख की मांगी गई थी फिरौती

बीरेंद्र लाल 29 अक्टूबर से लापता थे। उनकी बहू अंतिमा कुमारी ने एक नवंबर को छबिलापुर थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार, बीरेंद्र लाल 29 अक्टूबर की सुबह करीब 10 बजे घर से बख्तियारपुर जाने के लिए निकले थे। शाम करीब सात बजे उन्होंने फोन कर परिजनों को बताया था कि वे अथमलगोला पहुंच गए हैं। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला।

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परिजनों का आरोप था कि धर्मेंद्र महतो उर्फ आनाथ का फोन आने के बाद ही बीरेंद्र लाल बख्तियारपुर-अथमलगोला गए थे। बाद में अपराधियों ने बीरेंद्र लाल के मोबाइल से ही फोन कर 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। फोन करने वाले ने दावा किया था कि तीन साल पहले जमीन की खरीद-बिक्री के दौरान वह गारंटर बना था और उसने बीरेंद्र लाल को 50 लाख रुपये दिलवाए थे। जमीन नहीं बिकने के कारण पैसा देने वाले व्यक्ति ने उसकी जमीन जोत ली थी। इसी रकम को लौटाने की शर्त पर बीरेंद्र लाल को छोड़ने की बात कही गई थी।

10 लाख की सुपारी देने का आरोप, दीपू प्रसाद का नाम आया सामने

प्रारंभिक पुलिस जांच में जमीन के कारोबार और पैसों के लेन-देन से जुड़ी रंजिश को हत्या की वजह माना जा रहा है। जांच के दौरान बाढ़ निवासी प्रॉपर्टी डीलर दीपू प्रसाद का नाम मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर सामने आने की बात कही जा रही है। आरोप है कि उसने बीरेंद्र लाल की हत्या कराने के लिए 10 लाख रुपये की सुपारी दी थी।

हालांकि, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है। हत्या की साजिश में कौन-कौन शामिल था, सुपारी की रकम कितनी थी और वारदात को किस तरह अंजाम दिया गया, इन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है।

एफएसएल टीम ने जुटाए वैज्ञानिक साक्ष्य, संदिग्धों से पूछताछ

बुधवार शाम किऊल नदी से शव बरामद होने की सूचना मिलने पर लखीसराय एफएसएल प्रभारी ब्रजेश कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने घटनास्थल से वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए। शव की स्थिति काफी खराब होने के कारण उसकी पहचान और मौत से जुड़े तथ्यों की पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम, डीएनए और अन्य वैज्ञानिक पहलुओं से जांच की जा रही है।

पुलिस ने इस मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं, वारदात में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

राजगीर डीएसपी बोले- सभी पहलुओं पर हो रही जांच

राजगीर डीएसपी संजीत कुमार गुप्ता ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। वारदात में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हत्या के पीछे की वास्तविक वजह, सुपारी की रकम और अन्य लोगों की संलिप्तता समेत सभी बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है।