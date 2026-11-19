Bihar News: बख्तियारपुर-मोकामा फोरलेन पर चलती ट्रक में पीछे से टकराई कार; एक की मौत, दो की हालत गंभीर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना/ मोकामा Published by: पटना ब्यूरो Updated Fri, 20 Nov 2026 10:26 AM IST
सार
Bihar Road Accident News: बिहार के बाढ़ अनुमंडल में बिहारी बीघा टोल प्लाजा से कुछ किलोमीटर आगे मध्यरात्रि भीषण सड़क हादसा हो गया। पटना से कटिहार जा रही कार आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में डेहरी ऑन सोन निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
विज्ञापन
विस्तार
पटना के बख्तियारपुर-मोकामा फोरलेन पर मध्यरात्रि तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। दुर्घटना मोकामा थाना क्षेत्र में बिहारी बीघा टोल प्लाजा से करीब चार-पांच किलोमीटर आगे हुई। जानकारी के अनुसार, तीनों लोग पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन से टूर एंड ट्रैवल्स के माध्यम से मारुति सेलेरियो कार बुक कर कटिहार जा रहे थे। इसी दौरान कार आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार अनूप कुमार चला रहे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन