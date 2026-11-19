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पटना के बख्तियारपुर-मोकामा फोरलेन पर मध्यरात्रि तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। दुर्घटना मोकामा थाना क्षेत्र में बिहारी बीघा टोल प्लाजा से करीब चार-पांच किलोमीटर आगे हुई। जानकारी के अनुसार, तीनों लोग पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन से टूर एंड ट्रैवल्स के माध्यम से मारुति सेलेरियो कार बुक कर कटिहार जा रहे थे। इसी दौरान कार आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार अनूप कुमार चला रहे थे।