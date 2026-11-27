बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज बाजार में शुक्रवार को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। यह कार्रवाई बाजार में लंबे समय से चली आ रही जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए की गई। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट तैनात थे।

जिला प्रशासन के आदेश पर यह अभियान कई माह से जारी जाम से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से चलाया गया। इस क्रम में कई अवैध दुकानों और अतिक्रमण की गई जगहों को हटाया गया। जैसे ही अभियान केशव चौक के आगे बढ़ा, वहां मौजूद उपद्रवी तत्वों ने जेसीबी पर ईंट-पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पथराव के कारण जेसीबी को नुकसान हुआ। घटना के बाद कुछ समय के लिए अतिक्रमण अभियान रोक दिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी मो फिरोज ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर यह कार्रवाई हो रही थी। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक कार्य में किसी भी प्रकार का विरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे भी विरोध करने वालों पर कार्रवाई होगी।

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अभियान का उद्देश्य

साहेबगंज बाजार में लगातार जाम की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। इसी समस्या से स्थायी समाधान के लिए यह अतिक्रमण मुक्त अभियान शुरू किया गया। जिला प्रशासन ने इस कार्रवाई के लिए विशेष निर्देश जारी किए थे। अभियान के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की निगरानी सुनिश्चित की गई। इसका लक्ष्य बाजार को सुगम बनाना और यातायात को सुचारु करना है।

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उपद्रव और प्रशासनिक प्रतिक्रिया

केशव चौक बाजार के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान उपद्रवी तत्वों ने बाधा डाली। उन्होंने जेसीबी पर ईंट-पत्थर फेंके, जिससे मशीन क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना के बाद अभियान को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। प्रशासन ने इस मामले में कई उपद्रवी लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कार्यपालक पदाधिकारी मो फिरोज ने कहा कि प्रशासन आगे भी विरोध करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगा।