मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में पुरानी जीरो माइल रोड के किनारे शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल की और परिजनों के पहुंचने के बाद मृतक की पहचान 35 वर्षीय सुशील कुमार के रूप में की। वह दरभंगा जिले का रहने वाला था।

सुशील शहर में किराए का कमरा लेकर रहता था और शादी-विवाह समारोहों में हलवाई का काम करता था। शव मिलने की सूचना पर अहियापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे। शव देखकर उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

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पुलिस ने घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन कराया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस हत्या समेत सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।

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मृतक की पत्नी ने जताई हत्या की आशंका

मृतक की पत्नी प्यारी देवी ने बताया कि उनका परिवार दरभंगा जिले का रहने वाला है। उनके पति सुशील कुमार मुजफ्फरपुर में किराए का कमरा लेकर रहते थे और कैटरिंग के साथ शादी-विवाह समारोहों में हलवाई का काम करते थे।

पत्नी के अनुसार, शुक्रवार शाम को उनकी पति से बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि रात में काम करने के बाद जल्दी घर लौट आएंगे। उनकी ननद भी पास में ही रहती हैं। शनिवार सुबह उन्हें सूचना मिली कि उनके पति का शव सड़क किनारे मिला है। प्यारी देवी ने आशंका जताई कि उनके पति की हत्या की गई है। उन्होंने बताया कि सुशील शुक्रवार रात से ही लापता थे और उसके बाद उनसे कोई बातचीत नहीं हुई थी। उन्होंने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों का पता लगाने की मांग की है।

पुलिस सभी पहलुओं पर कर रही जांच

अहियापुर थाने की सब इंस्पेक्टर नेहा कुमारी ने बताया कि शनिवार को सड़क किनारे एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। मृतक की पहचान दरभंगा जिले के निवासी सुशील कुमार के रूप में हुई है। वह घटनास्थल के पास ही किराए के कमरे में रहता था।

उन्होंने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया की जा रही है। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन कराया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।