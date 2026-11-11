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बिहार न्यूज: कहीं गूंजे पारंपरिक गीत तो कहीं हुई पूजा, भाइयों की सलामती के लिए बहनों ने रखा व्रत

Wed, 11 Nov 2026 11:57 AM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Wed, 11 Nov 2026 11:57 AM IST
सार

दीपावली के बाद बुधवार को भाई दूज यानी यम द्वितीया का पर्व शहर से लेकर गांव तक धूमधाम से मनाया गया। बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और तरक्की की कामना के लिए व्रत रखा। 

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Muzaffarpur Bihar news : bhai dooj festival being celebrated rituals began with singing of traditional songs
लोकगीतों की गूंज के बीच भाई दूज का पूजन शुरू - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दीपावली के बाद मनाए जाने वाले भाई दूज पर्व की शहर से लेकर गांव तक धूम है। बुधवार को बहनों ने अपने भाइयों की सुख-समृद्धि, खुशहाली और लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखा और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ गोबर से पर्वत बनाकर पूजन किया और लोकगीत गाकर पर्व मनाया। पूजा संपन्न होने के बाद बहनों ने भाइयों को बजरी खिलाई और उनके माथे पर तिलक लगाकर सुखी जीवन की कामना की।

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यम और यमुना से जुड़ा है भाई दूज का पर्व

भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व भाई-बहन के प्रेम और अटूट रिश्ते का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। पर्व का संबंध यमराज और उनकी बहन यमुना से भी माना जाता है। इसी पारंपरिक मान्यता के अनुसार आज भी बहनें पूरे विधि-विधान से पूजा कर इस पर्व को मनाती हैं।

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गोबर से पर्वत बनाकर किया पूजन, भाइयों को खिलाई बजरी

पर्व मना रहीं एक महिला व्रती ने बताया कि उन्हें इस दिन का पूरे साल इंतजार रहता है। परिवार के सभी लोग मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं। अलग-अलग पूजन सामग्री के साथ पूजा की जाती है। बहनें व्रत रखकर गोबर से पर्वत बनाती हैं और पारंपरिक विधि से पूजन करती हैं। पूजा की सभी रस्में पूरी होने के बाद भाइयों को बजरी खिलाई जाती है और उनके माथे पर तिलक लगाया जाता है। इसके साथ ही भाई दूज का पर्व संपन्न होता है।

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वहीं, एक अन्य महिला व्रती ने बताया कि आज गोवर्धन पूजा के बाद पूरा समाज एक साथ मिलकर भाई दूज का पर्व मना रहा है। इसमें बड़े-बुजुर्गों से लेकर बच्चे, पुरुष और महिलाएं तक शामिल होते हैं। इस दिन पूजा-पाठ और व्रत करने के पीछे भाई की तरक्की, सुख-शांति, खुशहाली और लंबी उम्र की कामना का भाव है।

परंपरा के अनुसार भाइयों को दिया जाता है प्रतीकात्मक शाप

महिलाओं ने बताया कि भाई दूज की पूजा में एक पारंपरिक रस्म के तहत बहनें अपने भाइयों को प्रतीकात्मक रूप से शाप भी देती हैं। इसके बाद अलग-अलग रीति-रिवाजों का पालन करते हुए उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं। तिलक लगाने और बजरी खिलाने के साथ पूजा की परंपराएं पूरी होती हैं। शहर से लेकर गांव तक महिलाएं पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ इस पर्व को मना रही हैं।

 

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