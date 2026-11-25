गयाजी में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वेतन भुगतान में देरी, ड्यूटी के दिनों में कटौती और हटाए गए कर्मचारियों की बहाली समेत पांच मांगों को लेकर कर्मचारियों ने निगम बंदी का आह्वान किया है। इस संबंध में कर्मचारियों ने क्षेत्रीय प्रबंधक को आवेदन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की है।

पांच मांगों को लेकर कर्मचारियों ने खोला मोर्चा

गया स्थित बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी समस्याओं पर प्रबंधन की ओर से गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। इसी के विरोध में सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने एकजुट होकर निगम बंदी का आह्वान किया है। कर्मचारियों की ओर से क्षेत्रीय प्रबंधक को सौंपे गए आवेदन में पांच प्रमुख मांगें रखी गई हैं। उन्होंने प्रबंधन से इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द कार्रवाई करने की अपील की है।

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सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को एक कंपनी में समायोजित करने की मांग

कर्मचारियों की पहली मांग है कि निगम में कार्यरत सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को एक ही कंपनी में समायोजित किया जाए। उनका कहना है कि इससे सेवा व्यवस्था में एकरूपता आएगी और कर्मचारियों के बीच असमानता की स्थिति दूर होगी। दूसरी मांग के तहत आवेदन में नामित एक जिम्मेदार क्षेत्रीय प्रबंधक (RM) को फिर से बहाल करने की मांग की गई है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें बिना किसी समुचित आरोप के पद से हटाया गया है।

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समय पर वेतन और हर महीने 26 दिन की ड्यूटी की मांग

कर्मचारियों की तीसरी मांग समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने की है। उन्होंने मांग की है कि प्रत्येक महीने निर्धारित समय पर वेतन दिया जाए। साथ ही सभी कर्मचारियों को वेतन के साथ पे-स्लिप भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि उन्हें भुगतान का पूरा विवरण मिल सके। चौथी मांग के तहत कर्मचारियों ने हर महीने कम से कम 26 दिन की ड्यूटी सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका कहना है कि ड्यूटी के दिनों में कटौती और अनिश्चितता के कारण उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है।

हटाए गए कर्मचारियों की बहाली का मुद्दा भी उठाया

पांचवीं मांग में पूर्व में बिना समुचित आरोप के सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को तत्काल बहाल करने की मांग की गई है। कर्मचारियों का कहना है कि हटाए गए कर्मियों के मामलों की निष्पक्ष समीक्षा कर उन्हें दोबारा काम पर रखा जाना चाहिए।

प्रबंधन से जल्द समाधान की अपील

कर्मचारियों ने क्षेत्रीय प्रबंधक से सभी पांच मांगों पर गंभीरता से विचार करने और जल्द समाधान निकालने का आग्रह किया है। निगम बंदी के आह्वान से गया में परिवहन निगम की सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है। हालांकि, आवेदन में बंदी की तारीख और इससे परिवहन सेवाओं पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। अब देखना होगा कि निगम प्रबंधन कर्मचारियों की मांगों पर क्या कदम उठाता है।