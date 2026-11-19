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बिहार के धार्मिक पर्यटन में गयाजी का विशेष स्थान है। यहां पिंडदान और श्राद्ध के लिए देश-विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। विष्णुपद मंदिर परिसर के समग्र विकास के लिए 2,520 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित होने वाली इस परियोजना से मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र को व्यवस्थित एवं आधुनिक स्वरूप देने की योजना है। इसके साथ ही गयाजी में विश्वस्तरीय संग्रहालय विकसित करने की घोषणा भी की गई है। इन योजनाओं के पूरा होने से धार्मिक पर्यटन के साथ शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को भी विस्तार मिल सकता है।सारण जिले के सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र के विकास के लिए 680 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यहां धार्मिक कॉरिडोर विकसित करने की योजना है। सोनपुर मेला और बाबा हरिहरनाथ मंदिर की धार्मिक महत्ता को देखते हुए यह क्षेत्र पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है। इससे स्थानीय व्यापार, परिवहन, होटल और छोटे कारोबार से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के लिहाज से बिहार का बौद्ध सर्किट बेहद महत्वपूर्ण है। बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसके कारण यहां सालभर विदेशी पर्यटकों और बौद्ध अनुयायियों का आना-जाना लगा रहता है। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बोधगया में बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र विकसित किया जा रहा है। महाबोधि मंदिर क्षेत्र के कॉरिडोर विकास को भी गति देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, वैशाली में पर्यटकों के लिए आधुनिक आवासीय सुविधा विकसित करने को स्वीकृति दी गई है। बेहतर आवास, परिवहन और पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध होने पर बिहार में विदेशी पर्यटकों के ठहराव की अवधि बढ़ाने में मदद मिल सकती है।पर्यटन को नया अनुभव देने के लिए मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा-2026 की शुरुआत की गई है। इसके तहत 18 जुलाई को पटना में हेलीकॉप्टर आधारित जॉय राइड सेवा शुरू हुई। इसका उद्देश्य पर्यटकों को हवाई पर्यटन का विकल्प उपलब्ध कराना है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना-2026 के माध्यम से स्थानीय लोगों को अपने घरों में पर्यटकों के ठहरने की सुविधा विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे पर्यटन का लाभ बड़े होटल और शहरों तक सीमित न रहकर स्थानीय परिवारों तक पहुंच सकता है। खासकर ग्रामीण और धार्मिक पर्यटन वाले इलाकों में स्वरोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।राज्य के धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए बिहार स्टेट रोपवेज कंपनी का गठन किया गया है। अजगैबीनाथ-अगुवानी घाट रोपवे की योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। वहीं, सुल्तानगंज में गंगा पार्क और डॉल्फिन पर्यटन विकसित करने की योजना बनाई गई है। इससे गंगा के प्राकृतिक और जैव विविधता से जुड़े आकर्षण को पर्यटन से जोड़ने का प्रयास है। इसके अलावा सिंधु दर्शन तीर्थयात्रा सहायता अनुदान योजना-2026 को भी स्वीकृति दी गई है।पर्यटन क्षेत्र में बड़ी परियोजनाओं को वित्तीय आधार देने के लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये के ऋण पर राज्य गारंटी दी है। इसके साथ ही पटना में होटल ताज सिटी सेंटर के निर्माण प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। राजधानी के तीन गंगा घाटों के विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण भी किया गया है। सारण के मांझी में रामघाट का लोकार्पण और अटल वाटिका का शुभारंभ इसी कड़ी का हिस्सा है।बिहार में पर्यटन विकास की इन पहलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती योजनाओं को जमीन पर उतारने की है। पर्यटन स्थलों तक बेहतर सड़क, नियमित परिवहन, साफ-सफाई, सुरक्षा, प्रशिक्षित गाइड, गुणवत्तापूर्ण होटल और डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी होगा। बोधगया, राजगीर, नालंदा, वैशाली, गयाजी और सोनपुर जैसे स्थलों को एक-दूसरे से बेहतर तरीके से जोड़ने पर पर्यटकों को एक ही यात्रा में कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल देखने का अवसर मिल सकता है।