सोमवार देर रात देश के नाम संबोधन में अफगानिस्तान पर अमेरिका की रणनीति को लेकर बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम भारत के साथ एक गहरी रणनीतिक साझेदारी विकसित करेंगे, लेकिन हम भारत से उम्मीद करते हैं कि वो अफगानिस्तान मुद्दे पर हमारी पहले से ज्यादा मदद करेंगे।डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार में भारत ने अरबों डॉलर्स की कमाई की है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान को लेकर भारत उसकी मदद करने के लिए आगे आए।अफगानिस्तान मुद्दे पर जोर देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे नेताओं ने इराक को लेकर जो गलती की थी, हम उसे दोहरा नहीं सकते हैं। इस मौके पर ट्रंप ने कहा कि आतंकवादी सिर्फ ठग, अपराधी और लूजर्स हैं।09/11 के हमले का जिक्र करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जल्दबाजी में निकल जाने पर एक वैक्यूम बनेगा जिसे ISIS और अलकायदा तेजी से भरेंगे, जैसा कि 11 सितंबर से पहले हुआ था।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अफगानिस्तान मुद्दे पर हमारे प्रयासों में मददगार बनकर पाकिस्तान काफी लाभ कमा सकता है। तो वहीं आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर कड़ा रुख अपनाते हुए ट्रंप ने कहा कि आतंकियों को पनाह देना पाक के लिए काफी नुकसानदेह साबित होगा।राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का स्वागत करते हुए अमेरिका में अफगानिस्तान के राजदूत एच मोहिब ने कहा कि आतंकियों के लिए पनाहगार बने पाकिस्तान पर चुप्पी तोड़ने और अफगानिस्तान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की नई पॉलिसी का हम स्वागत करते हैं।