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औरैया रेल हादसाः यहां देखें कैंसल और रूट डायवर्ट ट्रेनों की पूरी लिस्ट

टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर

Updated Wed, 23 Aug 2017 11:39 AM IST
+बाद में पढ़ें
List of cancell and root divert trains

औरैया रेल हादसे के बाद रेलवे ने जारी की रूट डायवर्ट ट्रेनों की सूची

औरैया अछल्दा में रेल हादसे के बाद से दिल्ली-हावड़ा रूट पूरी तरह से बाधित हो चुका है। इसका असर सेंट्रल रेलवे पर पड़ने लगा है। रेलवे ने सुबह नई सूची जारी की है। इस नई लिस्ट में उन सभी ट्रेनों के नाम और रूट बताये गए हैं जिन्हें निरस्त किया गया है।
यहां देखें कैंसल और रूट डायवर्ट ट्रेनों की लिस्ट..............
 मार्ग परिवर्तन
UP Trains
A. Via KANPUR-LUCKNOW-GHAZIABAD
1. 12301 Howrah-NEW DELHI Rajdhani at FYZ
2. 12313 Rajendranagar-Patna-NEW DELHI Rajdhani at KGA
3. 22823 Bhubneshwar-NEW DELHI Rajdhani at ASCE
4. 12877 Ranchi-NEW DELHI Garibrath at SFG
5. 12309 PATNA RAJDHANI (VIA KANPUR-LUCKNOW-MORADABAD-GHAZIABAD)
6. 12275 ALLAHABAD-NEW DELHI DURANTO EXPRESS (VIA KANPUR-LUCKNOW-MORADABAD-GHAZIABAD)
7. 12559 MADUHADHI-NEW DELHI SHIVGANGA EXP. (VIA KANPUR-LUCKNOW-MORADABAD-GHAZIABAD)
8. 12303 POORVA EXPRESS (VIA KANPUR-LUCKNOW-MORADABAD-GHAZIABAD)
9. 12367 VIKRAMSHILA EXPRESS (VIA KANPUR-LUCKNOW-MORADABAD-GHAZIABAD)

B. VIA BHIMSEN-JHANSI-AGRA
1. 12403 ALLAHABAD-JAIPUR EXPRESS (VIA BHIMSEN-JHANSI-AGRA)
2. 12595 GORAKHPUR-ANAND VIHAR HAMSAFAR EXPRESS (VIA Kanpur-Jhansi-Palwal)
3. 12393 RAJENDRANAGAR PATNA-NEW DELHI SAMPARK KARANTI EXPRESS (VIA BHIMSEN-JHANSI-AGRA-PWL)
4. 19042 GAZIPUR-BANDA TERMINUS EXPRESS (VIA BHIMSEN-JHANSI-AGRA)
5. 12581 MADUWADIH-NEW DELHI SUPERFAST EXPRESS (VIA BHIMSEN-JHANSI-AGRA-PWL)
6. 22405 BHAGALPUR ANAND VIHAR GARIBRATH EXPRESS (VIA KANPUR-LUCKNOW-MORADABAD-GHAZIABAD)
7. 12307 HOWRAH-JODHPUR JOURNEY STARTING ON 23.08.17 via Kanpur-Jhansi-Agra-Bandikui
8. 12311 HOWRAH-DELHI JOURNEY STARTING ON 23.08.17 via Kanpur-Jhansi-Agra-Palwal

C. VIA KANPUR ANWARGANJ-FARRUKHABAD-KASGANJ-MATHURA-ACHNERA
1. 14863 MARUDHAR EXPRESS (VIA KANPUR ANWARGANJ-FARRUKHABAD-KASGANJ-MATHURA-ACHNERA)
2. 13237 PATNA-KOTA EXPRESS (VIA Kanpur- KANPUR ANWARGANJ- KASGANJ-MATHURA)

D. Via KANPUR-KANPUR ANWARGANJ-FARRUKHABAD-SHIKOHABAD-TUNDLA
1. 22433 GHAZIPUR-ANAND VIHAR EXPRESS (VIA KANPUR- FARRUKHABAD-SHIKOHABAD-TUNDLA)

E. VIA BHIMSEN-JHANSI-AGRA-ETUE-MTI-GZB
1. 12329 SAMPARK KARANTI EXPRESS (VIA BHIMSEN-JHANSI-AGRA-ETUE-MTI-GZB)
2. 12877 GARIBRATH EXPRES (VIA BHIMSEN-JHANSI-AGRA-ETUE-MTI-GZB)

F. VIA COI-MKP-JHS-AGRA-DLI
1. 12401 MAGHAD EXPRESS (VIA COI-MKP-JHS-AGRA-DLI)
2. 13007UDYAN ABHA TOOFAN EXPRESS (VIA COI-MKP-JHS-AGRA),

G. Via MGS-LUCKNOW-MB
1. 12323 HOWRAH-ANAND VIHAR JOURNEY STARTING ON 22.08.2017
2. 12487 JOGBANI-ANAND VIHAR JOURNEY STARTING ON 22.08.17

DN TRAINS:-
A. Via GZB-MB-LUCKNOW
1. 12004 NEW DELHI-LUCKNOW JN. Shatabdi JOURNEY STARTING ON 23.08.17 via GZB-MB(Vide NR Message)
2. 12488 ANAND VIHAR -JOGBANI JOURNEY STARTING ON 23.08.17 via GZB-MB(Vide NR Message)

B. Via SKB-FBD-KANPUR
1. 19039 AWADH EXPRESS (VIA SKB-FBD-KANPUR)
2. 12452 SHRAMSHAKTI EXPRESS (VIA SKB-FBD-KANPUR)

C. VIA TDL-AGRA-JHS-KANPUR
1. 12802 PURSHOTTAM EXPRESS (VIA TDL-AGRA-JHS-KANPUR)
2. 12556 GORAKHDHAM EXPRESS (VIA TDL-AGRA-JHS-KANPUR)
3. 13484 FARAKKA EXPRESS (VIA TDL-AGRA-JHS-KANPUR)
4. 14218 UNCHAHAR EXPRESS (VIA TDL-AGRA-JHS-KANPUR)
5. 12562 SWANTRA SENANI EXPRESS (VIA TDL-AGRA-JHS-KANPUR)
6. 12452 NEW DELHI-KANPUR at TUNDLA via JHANSI-AGRA CANTT -KANPUR instead of earlier message via SKB-FBD-KANPUR (refer Bulletin no. 2)

D. Via PALWAL-JHANSI-KANPUR
1. 18102 JAMMU TAVI-TATA JOURNEY STARTING ON 22.08.17 via PALWAL-JHANSI-KANPUR
2. 12312 KALKA-HOWRAH JOURNEY STARTING ON 22.08.17 via PALWAL-JHANSI-KANPUR
3. 12826 NEW DELHI-RANCHI JOURNEY STARTING ON 23.08.17 via PALWAL-JHANSI-KANPUR
4. 12816 NEW DELHI-PURI JOURNEY STARTING ON 23.08.17 via PALWAL-JHANSI-KANPUR

E. VIA TUNDLA-AGRA-JHANSI-MANIKPUR-ALLAHABAD/CHHEOKI
1. 12582 NEW DELHI MANDUWADIH EXPRESS (VIA TUNDLA-AGRA-JHANSI-MANIKPUR-ALLAHABAD)
2. 12874 ANAND VIHAR HATIA EXPRESS (VIA TUNDLA-AGRA-JHANSI-MANIKPUR-ALLAHABAD CHHEOKI)
3. 14164 SANGAM EXPRESS (VIA TUNDLA-AGRA-JHANSI-MANIKPUR-ALLAHABAD)
4. 12350 NEW DELHI-BHAGALPUR EXPREXSS (VIA TUNDLA-AGRA-JHANSI-MANIKPUR-ALLAHABAD CHEEOKI-MUGHALSARAI)

F. Via MATHURA-KASGANJ-FARRUKHABAD-KANPUR
1. 12308 JODHPUR-HOWRAH JOURNEY STARTING ON 22.08.17 via MATHURA-KASGANJ-FARRUKHABAD-KANPUR.
2. 13240 KOTA-PATNA JOURNEY STARTING ON 22.08.17 via MATHURA-KASGANJ-FARRUKHABAD-KANPUR.

निरस्तीकरण UP Trains
1. 12419 LUCKNOW-NEW DELHI Gomati Express JOURNEY STARTING ON 23.08.17
2. 12033 KANPUR-NEW DELHI Shatabadi Express JOURNEY STARTING ON 23.08.2017
3. 12179 LUCKNOW JN.-AGRA CANTT Intercity JOURNEY STARTING ON 23.08.17
4. 64956 TUNDLA-AGRA CANTT MEMU remain cancelled on 23.08.17 due to non availability of link rake.
5. 64160 AGRA CANTT-ETAWAH MEMU remain cancelled on 23.08.17 due to non availability of link rake.

DN Trains- 1. 12180 AGRA CANTT-LUCKNOW JN. Intercity JOURNEY STARTING

हेल्प लाइन नंबर
लखनऊ-9794830975,0522-2237677,फैजाबाद-05278-222603,शाहगंज-9794839010,इलाहाबाद-0532-2408128,2408149,2407353,फतेहपुर-05180-222025,222026,222436,कानपुर-0512-2323015,2323016,2323018,टुंडला-05612-220337,220338,220339,अलीगढ़-0571-,2403458,2403055,इटावा-05688-266382,266383
 
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