दिल्ली-हावड़ा रूट बाधितः ये ट्रेनें हुईं कैंसल, रेलवे ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
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Updated Wed, 23 Aug 2017 11:21 AM IST
औरैया अछलदा रेलवे स्टेशन के पास कैफियत एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद से रेलमार्ग बाधित हो चुका है। इसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली-हवड़ा रूट पर पड़ा है। अब तक कानपुर शताब्दी समेत 12 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं और सभी राजधानी सहित 51 गाड़ियों के रूटों में बदलाव किया गया है। चार राजधानी एक्सप्रेस के अलावा गोमती एक्सप्रेस का रूट बदला गया है। औरैया में हादसे के बाद से एनसीआर के रेलवे स्टेशनों पर एक अजीब सा माहौल है। यात्री परेशान हैं और ट्रेनें रूट बदलकर निकाली जा रही हैं। कानपुर में खड़ी ट्रेनों को हादसे के बाद कासगंज के रास्ते भेजा जा रहा है।
कैफियत एक्सप्रेस हादसे के चलते इलाहाबाद आने वाली दर्जनोंं ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। रूट बाधित होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिकोहाबाद से मेमो रैक दुर्घटना स्थल के लिए रवाना की गई है।
इन ट्रेनों का रूट डायवर्ट
12301 हावड़ा नई दिल्ली राजधानी डायवर्ट,12313 राजेन्द्र नगर पटना नई दिल्ली राजधानी डायवर्ट,22823 भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी डायवर्ट,12877 रांची नई दिल्ली गरीब रथ डायवर्ट,12419 लखनई नई दिल्ली गोमती एक्सप्रेस डायवर्ट,सभी ट्रेनें कानपुर लखनऊ मुरादाबाद गाजियाबाद रूट से होंगी संचालित
ये ट्रेनें हुई हैं रद्द
रुट बाधित होने के चलते कई ट्रेनें रद्द,12033 /12034 कानपुर दिल्ली शताब्दी रद्द,12180 आगरा लखनऊ इण्टर सिटी रद्द,12179 लखनऊ आगरा इण्टरसिटी रद्द,64153 कानपुर इटावा मेमो रद्द,64155 इटावा टुंडला मेमो रद्द,64164 शिकोहाबाद फंफूद मेमो रद्द,64588 टुंडला कानपुर मेमो रद्द
आगे देखें रूट डायवर्ट और कैंसल होने वाली ट्रेनों की लिस्ट---
इस घटना में 74 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तर-मध्य रेलवे के सीपीआरओ बिजय कुमार के मुताबिक दुर्घटना में घायल 14 लोगों को औरैया सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है
मार्ग परिवर्तन
UP Trains
A. Via KANPUR-LUCKNOW-GHAZIABAD
1. 12301 Howrah-NEW DELHI Rajdhani at FYZ 2. 12313 Rajendranagar-Patna-NEW DELHI Rajdhani at KGA 3. 22823 Bhubneshwar-NEW DELHI Rajdhani at ASCE 4. 12877 Ranchi-NEW DELHI Garibrath at SFG 5. 12309 PATNA RAJDHANI (VIA KANPUR-LUCKNOW-MORADABAD-GHAZIABAD) 6. 12275 ALLAHABAD-NEW DELHI DURANTO EXPRESS (VIA KANPUR-LUCKNOW-MORADABAD-GHAZIABAD) 7. 12559 MADUHADHI-NEW DELHI SHIVGANGA EXP. (VIA KANPUR-LUCKNOW-MORADABAD-GHAZIABAD) 8. 12303 POORVA EXPRESS (VIA KANPUR-LUCKNOW-MORADABAD-GHAZIABAD) 9. 12367 VIKRAMSHILA EXPRESS (VIA KANPUR-LUCKNOW-MORADABAD-GHAZIABAD)
B. VIA BHIMSEN-JHANSI-AGRA
1. 12403 ALLAHABAD-JAIPUR EXPRESS (VIA BHIMSEN-JHANSI-AGRA) 2. 12595 GORAKHPUR-ANAND VIHAR HAMSAFAR EXPRESS (VIA Kanpur-Jhansi-Palwal) 3. 12393 RAJENDRANAGAR PATNA-NEW DELHI SAMPARK KARANTI EXPRESS (VIA BHIMSEN-JHANSI-AGRA-PWL) 4. 19042 GAZIPUR-BANDA TERMINUS EXPRESS (VIA BHIMSEN-JHANSI-AGRA) 5. 12581 MADUWADIH-NEW DELHI SUPERFAST EXPRESS (VIA BHIMSEN-JHANSI-AGRA-PWL) 6. 22405 BHAGALPUR ANAND VIHAR GARIBRATH EXPRESS (VIA KANPUR-LUCKNOW-MORADABAD-GHAZIABAD) 7. 12307 HOWRAH-JODHPUR JOURNEY STARTING ON 23.08.17 via Kanpur-Jhansi-Agra-Bandikui 8. 12311 HOWRAH-DELHI JOURNEY STARTING ON 23.08.17 via Kanpur-Jhansi-Agra-Palwal
C. VIA KANPUR ANWARGANJ-FARRUKHABAD-KASGANJ-MATHURA-ACHNERA
1. 14863 MARUDHAR EXPRESS (VIA KANPUR ANWARGANJ-FARRUKHABAD-KASGANJ-MATHURA-ACHNERA) 2. 13237 PATNA-KOTA EXPRESS (VIA Kanpur- KANPUR ANWARGANJ- KASGANJ-MATHURA)
D. Via KANPUR-KANPUR ANWARGANJ-FARRUKHABAD-SHIKOHABAD-TUNDLA
1. 22433 GHAZIPUR-ANAND VIHAR EXPRESS (VIA KANPUR- FARRUKHABAD-SHIKOHABAD-TUNDLA)
E. VIA BHIMSEN-JHANSI-AGRA-ETUE-MTI-GZB
1. 12329 SAMPARK KARANTI EXPRESS (VIA BHIMSEN-JHANSI-AGRA-ETUE-MTI-GZB) 2. 12877 GARIBRATH EXPRES (VIA BHIMSEN-JHANSI-AGRA-ETUE-MTI-GZB)
अभी आगे भी देखें....F. VIA COI-MKP-JHS-AGRA-DLI ........---
कानपुर शताब्दी सहित 12 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं और सभी राजधानी सहित 51 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। हादसे के बाद दिल्ली-हावड़ा रूट बाधित हो गया है। 4 राजधानी एक्सप्रेस के साथ-साथ गोमती एक्सप्रेस का मार्ग भी बदला गया है।कानपुर में खड़ी ट्रेनों को हादसे के बाद कासगंज के रास्ते भेजा जा रहा है। कानपुर से घटनास्थल के बीच फंसी ट्रेनों को कानपुर लाया जाएगा।
F. VIA COI-MKP-JHS-AGRA-DLI
1. 12401 MAGHAD EXPRESS (VIA COI-MKP-JHS-AGRA-DLI) 2. 13007UDYAN ABHA TOOFAN EXPRESS (VIA COI-MKP-JHS-AGRA),
G. Via MGS-LUCKNOW-MB
1. 12323 HOWRAH-ANAND VIHAR JOURNEY STARTING ON 22.08.2017 2. 12487 JOGBANI-ANAND VIHAR JOURNEY STARTING ON 22.08.17
DN TRAINS:-
A. Via GZB-MB-LUCKNOW
1. 12004 NEW DELHI-LUCKNOW JN. Shatabdi JOURNEY STARTING ON 23.08.17 via GZB-MB(Vide NR Message) 2. 12488 ANAND VIHAR -JOGBANI JOURNEY STARTING ON 23.08.17 via GZB-MB(Vide NR Message)
B. Via SKB-FBD-KANPUR
1. 19039 AWADH EXPRESS (VIA SKB-FBD-KANPUR) 2. 12452 SHRAMSHAKTI EXPRESS (VIA SKB-FBD-KANPUR)
C. VIA TDL-AGRA-JHS-KANPUR
1. 12802 PURSHOTTAM EXPRESS (VIA TDL-AGRA-JHS-KANPUR) 2. 12556 GORAKHDHAM EXPRESS (VIA TDL-AGRA-JHS-KANPUR) 3. 13484 FARAKKA EXPRESS (VIA TDL-AGRA-JHS-KANPUR) 4. 14218 UNCHAHAR EXPRESS (VIA TDL-AGRA-JHS-KANPUR) 5. 12562 SWANTRA SENANI EXPRESS (VIA TDL-AGRA-JHS-KANPUR) 6. 12452 NEW DELHI-KANPUR at TUNDLA via JHANSI-AGRA CANTT -KANPUR instead of earlier message via SKB-FBD-KANPUR (refer Bulletin no. 2)
D. Via PALWAL-JHANSI-KANPUR
1. 18102 JAMMU TAVI-TATA JOURNEY STARTING ON 22.08.17 via PALWAL-JHANSI-KANPUR 2. 12312 KALKA-HOWRAH JOURNEY STARTING ON 22.08.17 via PALWAL-JHANSI-KANPUR 3. 12826 NEW DELHI-RANCHI JOURNEY STARTING ON 23.08.17 via PALWAL-JHANSI-KANPUR 4. 12816 NEW DELHI-PURI JOURNEY STARTING ON 23.08.17 via PALWAL-JHANSI-KANPUR
E. VIA TUNDLA-AGRA-JHANSI-MANIKPUR-ALLAHABAD/CHHEOKI
1. 12582 NEW DELHI MANDUWADIH EXPRESS (VIA TUNDLA-AGRA-JHANSI-MANIKPUR-ALLAHABAD) 3. 12874 ANAND VIHAR HATIA EXPRESS (VIA TUNDLA-AGRA-JHANSI-MANIKPUR-ALLAHABAD CHHEOKI) 4. 14164 SANGAM EXPRESS (VIA TUNDLA-AGRA-JHANSI-MANIKPUR-ALLAHABAD) 5. 12350 NEW DELHI-BHAGALPUR EXPREXSS (VIA TUNDLA-AGRA-JHANSI-MANIKPUR-ALLAHABAD CHEEOKI-MUGHALSARAI)
F. Via MATHURA-KASGANJ-FARRUKHABAD-KANPUR
1. 12308 JODHPUR-HOWRAH JOURNEY STARTING ON 22.08.17 via MATHURA-KASGANJ-FARRUKHABAD-KANPUR. 2. 13240 KOTA-PATNA JOURNEY STARTING ON 22.08.17 via MATHURA-KASGANJ-FARRUKHABAD-KANPUR.
निरस्तीकरण UP Trains
1. 12419 LUCKNOW-NEW DELHI Gomati Express JOURNEY STARTING ON 23.08.17
2. 12033 KANPUR-NEW DELHI Shatabadi Express JOURNEY STARTING ON 23.08.2017
3. 12179 LUCKNOW JN.-AGRA CANTT Intercity JOURNEY STARTING ON 23.08.17
4. 64956 TUNDLA-AGRA CANTT MEMU remain cancelled on 23.08.17 due to non availability of link rake.
5. 64160 AGRA CANTT-ETAWAH MEMU remain cancelled on 23.08.17 due to non availability of link rake.
DN Trains- 1. 12180 AGRA CANTT-LUCKNOW JN. Intercity JOURNEY STARTING
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हेल्प लाइन नंबर
लखनऊ-9794830975,0522-2237677,फैजाबाद-05278-222603,शाहगंज-9794839010,इलाहाबाद-0532-2408128,2408149,2407353,फतेहपुर-05180-222025,222026,222436,कानपुर-0512-2323015,2323016,2323018,टुंडला-05612-220337,220338,220339,अलीगढ़-0571-,2403458,2403055,इटावा-05688-266382,266383
राहत कार्य के लिए NDRF
-NDRF की टीम को लखनऊ से औरैया रवाना किया गया
-एक्सप्रेस के दोनों ड्राइवर गंभीर रूप से घायल
- राहत कार्य के लिए इटावा से अतिरिक्त फोर्स भी भेजी गई
- 8 SHO और 2 CO इटावा से औरैया रवाना किए गए
- DGP मुख्यालय और गृह विभाग की राहत कार्य पर नजर
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