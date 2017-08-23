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दिल्ली-हावड़ा रूट बाधितः ये ट्रेनें हुईं कैंसल, रेलवे ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर

Updated Wed, 23 Aug 2017 11:21 AM IST
+बाद में पढ़ें
Delhi Howrah route interrupted
औरैया अछलदा रेलवे स्टेशन के पास कैफियत एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद से रेलमार्ग बाध‌ित हो चुका है। इसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली-हवड़ा रूट पर पड़ा है। अब तक कानपुर शताब्दी समेत 12 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं और सभी राजधानी सहित 51 गाड़ियों के रूटों में बदलाव किया गया है। चार राजधानी एक्सप्रेस के अलावा गोमती एक्सप्रेस का रूट बदला गया है। औरैया में हादसे के बाद से एनसीआर के रेलवे स्टेशनों पर एक अजीब सा माहौल है। यात्री परेशान हैं और ट्रेनें रूट बदलकर निकाली जा रही हैं। कानपुर में खड़ी ट्रेनों को हादसे के बाद कासगंज के रास्ते भेजा जा रहा है। 
कैफियत एक्सप्रेस हादसे के चलते इलाहाबाद आने वाली दर्जनोंं ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। रूट बाधित होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिकोहाबाद से मेमो रैक दुर्घटना स्थल के लिए रवाना की गई है। 

इन ट्रेनों का रूट डायवर्ट
12301 हावड़ा नई दिल्ली राजधानी डायवर्ट,12313 राजेन्द्र नगर पटना नई दिल्ली राजधानी डायवर्ट,22823 भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी डायवर्ट,12877 रांची नई दिल्ली गरीब रथ डायवर्ट,12419 लखनई नई दिल्ली गोमती एक्सप्रेस डायवर्ट,सभी ट्रेनें कानपुर लखनऊ मुरादाबाद गाजियाबाद रूट से होंगी संचालित
ये ट्रेनें हुई हैं रद्द
रुट बाधित होने के चलते कई ट्रेनें रद्द,12033 /12034 कानपुर दिल्ली शताब्दी रद्द,12180 आगरा लखनऊ इण्टर सिटी रद्द,12179 लखनऊ आगरा इण्टरसिटी रद्द,64153 कानपुर इटावा मेमो रद्द,64155 इटावा टुंडला मेमो रद्द,64164 शिकोहाबाद फंफूद मेमो रद्द,64588 टुंडला कानपुर मेमो रद्द



आगे देखें रूट डायवर्ट और कैंसल होने वाली ट्रेनों की लिस्ट---

 
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