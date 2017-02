घटना की सूचना मिलते ही माैके पर भारतीय सेना कि तीन टुकड़ियां माैके पर पहुंच गईं अाैर माेर्चा संभाल लिया। वहीं बनारस अाैर लखनऊ से एनडीअारएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। टीम ने राहत बचाव कार्य तेज कर दिया है। बिल्डिंग सकरी गली में थी, इसलिए राहत बचाव कार्य में काफी दिकत्ताें का सामना करना पड़ रहा है। घटना पर गृहमंत्री राजनाथ स‌िंह ने शाेक व्यक्त करते हुए हर संभव मदद की पेशकश की है।

I offer my condolences to those who lost their loved ones in the Kanpur building collapse. I pray for the speedy recovery of the injured.

Spoke to DG NDRF regarding the news of an under construction building collapse in Kanpur. Two teams are rushing to the spot for rescue ops — Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 1, 2017

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 1, 2017