Ma ki mamata me muskanMan ke payar me muskanMit ke Milan me muskanMa ke mamata me muskan- सुशील तिवारी