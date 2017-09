{"_id":"59a851864f1c1b5c738b495d","slug":"pavan-jadoun-maa","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u093e\u0902","category":{"title":"Mud Mud Ke Dekhta Hu","title_hn":"\u092e\u0941\u0921\u093c \u092e\u0941\u0921\u093c \u0915\u0947 \u0926\u0947\u0916\u0924\u093e \u0939\u0942\u0902","slug":"mud-mud-ke-dekhta-hu"}}

Tu mamta pyar ka darpan khuda pratibimb hai teraMujhe dukh ke har ek pal me bada avlamb hai teraMere path me hamesha tu chali mareechika bankarKhuda jane mridul mujhse ye kaisa bandh hai tera1. Jahan me aankh kholi to najar chehra tera aayaGhamon ki har tapish me tu rahi banke mera saayaBahut si thokaren khayin pathik banke zamane meMain gir ke phir utha sambhla sahara jab tera paaya2. Main roya jab kabhi jyada khuli aankhon se tu soyiMere khushhal jeevan ko apni har khushi khoiHazaaron khwaishen wari meri muskan par tuneNahi jag me tere jaisa sukomal aur hai koi3. Mere saare dukhon ko tum dhara ki bhanti sahti hoSaral aviral nadi si tum hamesha shant bahti hoNahi main janta allah ishwar ya khuda ya rabMere ishwar ki murat me meri maa aap rahti ho4. Meri dil se dua hai bas nahi kuchh aur main chahunJahan ki har khushi har sukh tere godi me le aaunHazzaron janm lu har baar tera laadla banuMain lautu ghar dobaara se teri godi me so jaun- Pavan Jadoun