{"_id":"59ad0e5a4f1c1b60738b50f6","slug":"amanjeet-shila-i-dont-like","type":"story","status":"publish","title_hn":"MUJHE ACHHA NAHI LAGTA","category":{"title":"Mud Mud Ke Dekhta Hu","title_hn":"\u092e\u0941\u0921\u093c \u092e\u0941\u0921\u093c \u0915\u0947 \u0926\u0947\u0916\u0924\u093e \u0939\u0942\u0902","slug":"mud-mud-ke-dekhta-hu"}}

Mujse pahle aye chahe bad aye.Kisi or ko teri yaad aye.Mujhe achha nahi lagta.Tum chen se so jao chandni raat me,Gar kuchh sapne karne ko teri neend barbad aye.Mujhe achha nahi lagta.Intzar hai mujhe bhi meri takdeer ka,Tere bad agar karne ko mujhe abad aye.Mujhe achha nahi lagta.Tere sare dost sayad mujhse achhe hi honge,magar tere liye na karne kofariyad aye.mujhe achha nahi lagta.ek din Aman bhi Kismat ko Jeet lega,par janat me na teri yaad aye.Mujhe achha nahi lagta...- Amanjeet Shilaहमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए