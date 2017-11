{"_id":"5a0a92704f1c1b70548bd149","slug":"saroj-yadav-ye-ghata-to-usaka-hai-jisane-hamko-har-diya","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092f\u0947 \u0918\u093e\u091f\u093e \u0924\u094b \u0909\u0938\u0915\u093e \u0939\u0948 \u091c\u093f\u0938\u0928\u0947 \u0939\u092e\u0915\u094b \u0939\u093e\u0930 \u0926\u093f\u092f\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Jivan ki pagdandi hai yeDo pal thandi chhav miliNeeras si sukhi duniya meMithe jal ki dhar miliHumane nain k pawan jal sePairon ko bhi prakhar diyaYe ghata to uska haiJisne humko har diyaHum rahi hain kitna rukteTut chuke hain jhukate jhukteKaise jan bachate dil kiLahu bacha n risate risatePooja k bas phool samajh loJo jan bhi unpar war diyaYe ghata to uska haiJisane humko har diyaSafar katega jaise taiseAakhir pura karna haiJo bhi saunpa hai us rab neUsko to pura karna haiJi lenge hum jaise bhi hoTute dil ko hi bator liyaYe ghata to usaka haiJisne hamko har diya...- Saroj Yadav 'saru'