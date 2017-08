{"_id":"59a010894f1c1b180a8b46c9","slug":"sapna-jain-papa","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u093e\u092a\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

पापा

Papa papa,papa papa

Kehti he nanhi,gudiyann AA AA AA a

Mummy ki daant,se bachne ki Aaaaas

Mummy ki daant,se bachne ki Aaaaas,

Lagakar ,jati, he papa ke paas

Papa -papa,papa-papa

Kehti he nanhi, gudiyann AA Aa AA a

Jab Chahiye ho, use kuuch khaas,jati he Gudiyaa,papa ke paaaas

Papa-papa,papa-papa

Kehti he nanhi, gudiyann aa AA AA a

Papa ki laadli,papa ki Jaan

Papa hi duniya uski, papa Jahaaan

Papa-papa,papa-papa,

kehti he nanhi, gudiyann AA AA AA a

Mummy ki daant,se bachne ki Aas

Mummy ki daant ,se bachne ki Aas

Lagakar, jati ,he papa ke paas...

Papa-papa,papa-papa .....

Comments