{"_id":"59abf3754f1c1b60738b4f82","slug":"rishita-chandra-lifepartner","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jeevansathi","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Jo baat Jine ke dhang me haiSathi whi tere sang me haiRang hai tu jeevan kaTera hath jb mere sang haiTu Khushi tu hi himmat detaBole bin vytha mann ki Jaan letaTera pyar hi dhaal meriTakat aur fariyad meri.Rishita Chandra - pratapgarhहमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए