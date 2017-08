{"_id":"599d12e74f1c1b70568b4656","slug":"rajnish-pandey-mere-anubhav","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092c\u0939\u0941\u0924 \u0938\u0947 \u092b\u0942\u0932 \u0916\u093f\u0932\u0947 \u0939\u094b\u0902\u0917\u0947 \u091a\u092e\u0928 \u092e\u0947\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

BAHUT SE PHOOL KHILE HONGE CHAMAN MECHAMAN PHOOL KI LAJ RKHNADHOOP CHAV PANI DEKARPHOOL KO AABAD RKHNAMOHABBAT ME DIL AKSAR TOOT JATA HAIFIR BHI APNA MILNSAR ANDAJ RKHNAAPNI JINDGI ME EK HMRAJ RKHNAPR KUCH BATO KO RAJ RKHNAJINDGI EK NAV JAISI HAIUS NAV KA EK KHEVANHAR RKHNACHOONE KO TO ASMAN CHOO LENAPR AAPNI MITTI KA SDA SMMAN RKHNAहमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए